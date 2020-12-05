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  4. Ankara Valiliğinden nişanlısını öldüren şüpheliyle ilgili açıklama

Ankara Valiliğinden nişanlısını öldüren şüpheliyle ilgili açıklama

05.12.2020 20:49 | Son Güncelleme:
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Ankara’da nişanlısını öldürdükten sonra kaçan şahsın, İstanbul’da olayda kullandığı tabanca ve 6 adet fişekle birlikte yakalandığını açıkladı.Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Aralık Cuma günü 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak Altındağ ilçesinde ikamet eden F.A’nın nişanlısı Y.A’yı öldürdüğü ihbarında bulunulduğu, ihbar sonrasında yapılan araştırmada Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce şüphelinin otomobille İstanbul istikametine hareket ettiğinin belirlendiği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda ise şüpheli F.A’nın İstanbul’da olayda kullandığı tabanca ve altı adet fişekle birlikte yakalandığı bildirildi.Açıklamada, nişanlısı tarafından öldürülen Y.A’nın cansız bedeninin 5 Aralık Cumartesi günü Sakarya’nın Erenler ilçesi yakınlarında silahla göğüs bölgesinden vurularak öldürülmüş şekilde yol kenarında bölge trafik ekipleri tarafından bulunduğu kaydedildi.Ankara Valiliği, olayla ilgili adli tahkikatın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Ankara’da nişanlısını öldürdükten sonra kaçan şahsın, İstanbul’da olayda kullandığı tabanca ve 6 adet fişekle birlikte yakalandığını açıkladı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Aralık Cuma günü 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak Altındağ ilçesinde ikamet eden F.A’nın nişanlısı Y.A’yı öldürdüğü ihbarında bulunulduğu, ihbar sonrasında yapılan araştırmada Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce şüphelinin otomobille İstanbul istikametine hareket ettiğinin belirlendiği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda ise şüpheli F.A’nın İstanbul’da olayda kullandığı tabanca ve altı adet fişekle birlikte yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, nişanlısı tarafından öldürülen Y.A’nın cansız bedeninin 5 Aralık Cumartesi günü Sakarya’nın Erenler ilçesi yakınlarında silahla göğüs bölgesinden vurularak öldürülmüş şekilde yol kenarında bölge trafik ekipleri tarafından bulunduğu kaydedildi.
Ankara Valiliği, olayla ilgili adli tahkikatın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.

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