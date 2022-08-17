HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hayatını kaybetti!

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hayatını kaybetti!

17.08.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum" ifadeleri ile duyurdu.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partililerden Ümit Özdağ'a çok konuşulacak teklif!AK Partililerden Ümit Özdağ'a çok konuşulacak teklif!
Türkiye'yi ağlatan acı! "Sırtıma tekme ata ata son nefesini verdi"Türkiye'yi ağlatan acı! "Sırtıma tekme ata ata son nefesini verdi"
Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettilerSuriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca cenaze Vasip Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

‘İkinci el otomobil’ kararı yargıya gidiyor!

‘İkinci el otomobil’ kararı yargıya gidiyor!

Sapık dedenin foyası ortaya çıktı! Her ayrıntısı mide bulandırdı

Sapık dedenin foyası ortaya çıktı! Her ayrıntısı mide bulandırdı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı

Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu!

Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu!

Küçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadı

Küçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.