Ankara ve İstanbul'daki doğal gaz patlamalarının ardından kritik uyarı! Bu kokuyu alıyorsanız kapı zilini bile çalmayın

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın girişinde doğal gaz patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yine geçtiğimiz ay Şirinevler'de bir binada, doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Doğal gaz patlamalarıyla ilgili Yangın Güvenliği Uzmanı Levent Yasa dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Uzman isim Doğal gaz patlamalarının 800 metre yarı çapında bir alanda etkili olabilecek kadar güçlü olduğunu belirtip uyarıda bulundu.

Uzman isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Menfezi hiçbir zaman, hiçbir şekilde kapatmamamız gerekiyor ki dışarı sızmış olan doğal gaz atmosfere atılabilsin. Eve girdiğimizde doğal gaz kokusu varsa, herhangi bir şekilde elektrikleri açarak kontrol etmememiz gerekiyor"

HAYATİ AÇIDAN BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

Doğal gazın doğru kullanıldığında çok faydalı olduğunu belirten uzman isim, emniyet tedbirleri göz ardı edildiği zaman büyük risk oluşturduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Patlamalar da bu riskin gerçekleşmiş hali. Doğal gaz bir ortama dolduğunda, bir ortamın içindeki havanın yüzde 5 ila 15'i oranında karıştığında ideal patlama ortamı oluşmuş demektir. En küçük bir kıvılcımla dahil bu patlayabilir. Elektrik düğmelerinden çıkabilecek minik kıvılcımlar, fiş ve prizler takılıp çıkarılırken olan küçük kıvılcımlar patlamaya yol açabilir. Bunun olmaması için evlerde doğal gaz açılmadan önce mutlaka mutfak pencerelerine menfez açtırılıyor. Bu menfezler maalesef ülkemizde soğuk girdiği için kapatılıyor ve doğal gazın dışarı çıkması engelleniyor. Herhangi bir kaçak olduğunda doğal gaz dışarıya tahliye olamadığı zaman içeride birikiyor ve o hacmin yüzde 5 ila 15'i doğal gazla dolduğu andan itibaren patlayıcı ortam oluşmuş oluyor. Doğal gaz sıkışması diye bu tabir ediliyor"

"EVİN DUVARLARINI YIKABİLECEK GÜÇTE"

Uzman isim, doğal gaz patlamalarının evin duvarlarını yıkabilecek güçte olduğunu vurgulayıp şu açıklamayı yaptı:

"Aynı zamanda olay noktası sıfır noktası olarak alındığında 800 metre yarı çapında bir alanda etkili olabilecek kadar güçlü patlamalar meydana geliyor. Yüzlerce metre ilerideki camların kırıldığını, binalarda, pencerelerin patladığını, duvarların yıkıldığını gözlemledik. Doğal gaz kullanırken dikkat etmemiz gereken emniyet tedbirleri var. Bunlardan bir tanesi menfez sürekli açık olacak. Menfezi hiçbir zaman, hiçbir şekilde kapatmamamız gerekiyor ki dışarı sızmış olan doğal gaz atmosfere atılabilsin. Bunun haricinde doğal gaz kullanılmadığı zaman mutfakta bulunan küresel vanadan kapatılarak doğal gaz çıkışı tamamen engellenebilir. Eğer herhangi bir şekilde içeriye doğal gaz dolduysa evin dışında bulunan doğal gaz saati üzerindeki vanadan kapatılarak doğal gaz çıkışı önlenebilir. İçeriye doğal gaz dolmaması için mutlaka ocaklarımızın bakımlarının düzgün yapılması lazım ki herhangi bir kaçağa sebebiyet vermeyelim. Doğal gaz kaçtığında hiçbir elektrikli cihazı açıp kapatmamamız gerekiyor"

SAKIN BUNLARI YAPMAYIN!

"Bunun haricinde gece doğal gaz kaçağıyla karşılaştıysak, eve girdiğimizde doğal gaz kokusu varsa, herhangi bir şekilde elektrikleri açarak kontrol etmememiz gerekiyor. Doğal gazı kestikten sonra tüm cam ve kapıları açarak doğal bir havalandırma sağlayıp, doğal gazın atmosfere atılmasını sağlamamız gerekiyor ki kapalı alandan doğal gaz çıkarak patlama riskini ortadan kaldırabilelim. Doğal gaz kaçağını hissettikten sonra camları kapıları açıp doğal gazı atmosfere attıktan sonra da apartmanda bulunan komşulara haber vermemiz gerekiyor. Haber verirken de kapı zilleri yerine insanları kapılara vurarak çıkarmamız gerekiyor. Kapı zillerinden oluşabilecek kıvılcımlar patlamaya yol açmasınlar"

"SARIMSAK YA DA ÇÜRÜK YUMURTA KOKUSU VARSA..."

Yasa, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Doğal gaz kullanılan ocak, fırın gibi aletler kullanıyorsanız eğer bunların mutlaka yılda bir bakımlarını yaptırmanız gerekiyor. Bunun haricinde eğer herhangi bir şekilde ocağı kullanırken kapattıktan sonra doğal gaz kokusu duyuyorsanız, orada bir kaçak söz konusudur. Çünkü bu doğal gazın içinde, normalde doğal gaz kokulu bir gaz değildir. Kendisi kokusuzdur içine bir madde koyularak kokması sağlanır. Sarımsak ya da çürük yumurta diye tabir edilen koku içine koyuluyor ki herhangi bir kaçak durumunda biz kokudan bunu anlayabilelim. Eğer böyle bir koku duyuyorsanız mutlaka bir kaçak söz konusudur. Mutlaka yetkili servisi çağırarak hem hattınızı hem de ocağınızı ve fırınınızı kontrol ettirmeniz lazım ki bu kaçağın önüne geçebilelim"

