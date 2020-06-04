Ankara ve Trablus, Hafter’le müzakereye kapıları kapattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayez El Sarrac, Ankara destekli UMH güçlerinin Trablus ve civarını General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'ndan (LNA) tamamen temizlediklerini ilan ettikleri gün Ankara'da bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) taraflar arasında yeni bir ateşkes için çağrıda bulunduğu bir dönemde görüşen Erdoğan ve Sarrac, "savaş suçlusu" ve "darbeci" olarak tanımladıkları Hafter'le müzakere etmeyeceklerini belirtti. Hafter'e destek veren ülkelere de uyarıda bulundular.

İki lider, Türkiye-Libya ilişkilerinde de yeni ve zengin bir işbirliği dönemine girildiği mesajını verdi.

Türkiye'yi en son 20 Şubat'ta ziyaret eden Libya UMH Başbakanı Sarrac, Covid-19 salgını sürecinde Erdoğan'ın ilk resmi konuğu oldu. Cumhurbaşkanlığı'nda yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından iki lider, basın toplantısı yaptı.

'Hafter'in temsil kabiliyeti yok'

İki liderin vurguladığı en önemli unsur, Hafter'in artık meşru bir temsilci olarak görülmeyeceği ve müzakere edilmeyeceği oldu.