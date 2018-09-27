Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda, kişinin FETÖ üyeliğinin en önemli kanıtlarından biri de ByLock oldu. Ancak FETÖ'nün geliştirdiği ve MİT'in ele geçirdiği ByLock haberleşme sisteminde, örgüt üyelerinin kamufle edilmesi için kıble bulmaya, müzik dinlemeye ve namaz vakitlerini bildirmeye yarayan bazı uygulamaları indirenler de ByLock kullanıcısı gibi gösterildi. Haklarında soruşturma başlatılan 11 bin 480 kişi, avukatların ve adli bilişim uzmanlarının MİT'le koordineli çalışması sayesinde temize çıktı. Oda TV yazarı Müyesser Yıldız, ByLock üzerinden 40 bin kişinin daha gözaltına alınabileceğini gündeme getirdi.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Adli Bilişim Uzmanı Tuncay Beşikçi gündeme gelen yeni iddiayı değerlendirdi.
'BİZ ŞÜPHELENİYORDUK AMA ELİMİZDE VERİ OLMADIĞI İÇİN ORTAYA KOYAMADIK'
"Sorun iki yıldır var, en başından beri bütün yargılamalar soruşturmalar sorunlu. Ama Müyesser hanımın da yazdığı gibi yeni bir sorun da var. Biz zaten şüpheleniyorduk da veri elimizde olmadığı için ispat edip ortaya koyamamıştık." diyerek sözlerine başlayan Beşikçi, "İlk yargılamalar Litvanya'dan ele geçirilen server üzerindeki kullanıcılarda olduğu için sorun yoktu ama daha sonra yapılanlar sadece operatörler ve BTK'da saklanan trafik kayıtları üzerinden yapıldı. İşte sorun da orada başladı. Aslında verilerin kaynağına bakmak lazım. Veriler daha önce TİB'de tutuluyordu. Bu kurum yüzde 85'i FETÖ'den adli işlem görmüş ya da ihraç edilmiş bir kurum. Hatta TİB artık temizleyemiyoruz diye kapatılıp BTK'ya devredildi" diye konuştu.
'BAZ İSTASYONLARINDA KAYMA OLABİLİR'
"Özellikle ByLock gibi bir mesajlaşma programını 3 — 4 bağlantı ile kullanmak imkansız. Karşı tarafın sizi kabul etmesi ve en az bir mesaj göndermesi için 21 IP gerekir. Ama 4-5 bin kişi şu anda bu IP'nin altında olmasına rağmen yargılanıyor" diyen Beşikçi, baz istasyonlarında kayma olabileceğini ve mağdur olabilecek 40 bin kişinin verilerinin yeniden incelenmesi gerektiğini ifade etti.
'GSM OPERATÖRLERİNDE VE BTK'DA KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI VAR'
GSM operatörlerinde ve BTK'da kalifiye eleman sıkıntısı olduğunu savunan Beşikçi, "Çok büyük mağduriyetler var. Terör örgütünden yargılananlar bir yana ölenler oldu. Kanser olanlar, aileleri dağılanlar, ekonomik sıkıntı çekenler var. Düşünün bakkallar ekmek vermiyor" dedi.
'YARGITAY'IN EMSAL KARAR ÇIKARMASI GEREKİYOR'
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun emsal bir karar çıkararak ByLock'ta kullanıcı adı şifresi ya da yazışması olmayan herkesin beraat ettirilmesi gerektiğini söyleyen Beşikçi, geçen yıl 11 bin 480 kişinin hakkındaki soruşturmanın kapatılmasını hatırlatarak "Böyle bir karar alınsa bir morbeyin kadar daha beraat olur" dedi.
'BİLİNMEMESİ GEREKEN BYLOCK KULLANICILARI MI VAR?'
ByLock verilerinin bağımsız kurumlara inceletilmemesinin şüphe uyandırdığını ifade eden Beşikçi "İnsan bu veriyi neden bağımsız üniversitelere ya da yırtdışından birilerine inceletmiyorlar yoksa birilerini mi koruyorlar diye şüpheleniyor. Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var? Başvurmadığımız kurum kalmadı ama bir türlü insiyatif alınıp doğru düzgün inceleme yapılmadı. Tahminime göre 10-15 bin kişilik daha ByLock soruşturması geçirecek insan var" dedi.
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