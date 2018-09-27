Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda, kişinin FETÖ üyeliğinin en önemli kanıtlarından biri de ByLock oldu. Ancak FETÖ'nün geliştirdiği ve MİT'in ele geçirdiği ByLock haberleşme sisteminde, örgüt üyelerinin kamufle edilmesi için kıble bulmaya, müzik dinlemeye ve namaz vakitlerini bildirmeye yarayan bazı uygulamaları indirenler de ByLock kullanıcısı gibi gösterildi. Haklarında soruşturma başlatılan 11 bin 480 kişi, avukatların ve adli bilişim uzmanlarının MİT'le koordineli çalışması sayesinde temize çıktı. Oda TV yazarı Müyesser Yıldız, ByLock üzerinden 40 bin kişinin daha gözaltına alınabileceğini gündeme getirdi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Adli Bilişim Uzmanı Tuncay Beşikçi gündeme gelen yeni iddiayı değerlendirdi.

'BİZ ŞÜPHELENİYORDUK AMA ELİMİZDE VERİ OLMADIĞI İÇİN ORTAYA KOYAMADIK'

"Sorun iki yıldır var, en başından beri bütün yargılamalar soruşturmalar sorunlu. Ama Müyesser hanımın da yazdığı gibi yeni bir sorun da var. Biz zaten şüpheleniyorduk da veri elimizde olmadığı için ispat edip ortaya koyamamıştık." diyerek sözlerine başlayan Beşikçi, "İlk yargılamalar Litvanya'dan ele geçirilen server üzerindeki kullanıcılarda olduğu için sorun yoktu ama daha sonra yapılanlar sadece operatörler ve BTK'da saklanan trafik kayıtları üzerinden yapıldı. İşte sorun da orada başladı. Aslında verilerin kaynağına bakmak lazım. Veriler daha önce TİB'de tutuluyordu. Bu kurum yüzde 85'i FETÖ'den adli işlem görmüş ya da ihraç edilmiş bir kurum. Hatta TİB artık temizleyemiyoruz diye kapatılıp BTK'ya devredildi" diye konuştu.