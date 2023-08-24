Ankara'yı karıştıran olay: Bekçi ve 2 polisten 5 kadına sözlü taciz ve darp! Silahlarını çektiler, ortalığı ayağa kaldırdılar

Ankara'da bir eğlence mekanı çıkışı, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü taciz ve fiziki saldırıda bulunarak, havaya ateş eden sivil kıyafetli biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru 3 emniyet personeli gözaltına alındı.

İddiaya göre olay Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi’nde bir eğlence mekanı çıkışında meydana geldi. Sivil kıyafetli bir mahalle bekçisi ile iki polis memuru, mekan çıkışında 5 kadınla tartışmaya başladı. Sözlü ve fiziki taciz sonrası tartışma kavgaya dönüştü. Kadınları darp eden şahıslar daha sonra, silahlarını çıkartarak havaya ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"24 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyetteyken, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü-fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru olduğu anlaşılan (3) kişiyi derhal gözaltına almıştır.

Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."

AA-DHA-İHA

