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  4. Ankara'da 10,5 kilo eroinle yakalanan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı

Ankara'da 10,5 kilo eroinle yakalanan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 00:13 | Son Güncelleme

Ankara'da 10,5 kilo eroinle yakalanan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda 10 kilo 500 gram eroinle yakalanan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Aydınlıkevler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Afganistan uyruklu M.R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara eroin uyuşturucu operasyonu

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