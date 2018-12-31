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Ankara'da 2 kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 08:36 | Son Güncelleme

ANKARA'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı.

Ankara'da 2 kaza: 4 yaralı

Fatih POYRAZ- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı.
İlk kaza, Konya-Samsun yolu Mevlana Bulvarı'da meydana geldi. Bulvar üzerinden Akköprü yönüne giden H.G. yönetimindeki 06 BFB 846 plakalı lüks otomobil, Etiler Orduevi yol ayrımında S.G.'nin kullandığı 37 AJ 509 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan lüks otomobil, yol kenarındaki ilan panolarını devirerek şarampole devrildi. Kazada yaralanan S.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Devrilen araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan H.G. ise kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. Gözaltına alınan H.G., polis ekiplerince karakola götürüldü.
Öte yandan bazı vatandaşların şarampole yuvarlanan otomobilde tabanca gördüklerini bildirmeleri üzerine çok sayıda polis araç içinde ve çevresinde arama yaptı. Yapılan tüm aramalara rağmen silah bulunamadı.
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI
Anadolu Bulvarı'ndan Kuzey Ankara Çevre Yolu yönüne seyir halinde olan 06 BY 0114 plakalı otomobil, Hurdacılar mevkii yakınlarında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen kişinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma, Yenimahalle ve Onkoloji hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ankara'da 2 kaza: 4 yaralıAnkara'da 2 kaza: 4 yaralıAnkara'da 2 kaza: 4 yaralıAnkara'da 2 kaza: 4 yaralı

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