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  4. Ankara’da 4 yıl 12 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ankara’da 4 yıl 12 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

20.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da hakkında 4 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-9 Ekim tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 12 ay hapis cezası bulunan A.K.

Ankara’da 4 yıl 12 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ankara’da hakkında 4 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-9 Ekim tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 12 ay hapis cezası bulunan A.K. yakalanarak, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Öte yandan, yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde de çeşitli suçlardan aranan 285 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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