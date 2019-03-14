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Ankara'da akaryakıt yüklü trenin raydan çıkması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 10:22 | Son Güncelleme

Sincan Doğu makasında, konvansiyonel demir yolu hattında gece 01.00 sıralarında raydan çıkan 13112 nolu yük treninin iki makinisti gözaltına alındı - Tanker vagonlardaki mazotun boşaltılmasının ardından raydan çıkan lokomotif ve 5 vagonun kaldırılması için çalışmaların başlayacağı belirtildi

Sincan Doğu makasında konvansiyonel demir yolu hattında gece 01.00 sıralarında raydan çıkan 13112 nolu yük treninin iki makinisti gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, gece 01.00 sıralarında Sincan Atatürk Mahallesi Çağlayan Alt Geçit'e 50 metre kala, konvansiyonel demir yolu hattında, doğu makasında raydan çıkan lokomotif dahil 16 vagonlu yük treninin makinistleri M.K. ve U.E, olayın ardından gözaltına alındı.

Sincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince makinistlerin ifadeleri alındı.

Öte yandan raydan çıkan 5 tanker vagonun içerisindeki mazotun boşaltılacağı, ardından lokomotif ve 5 vagonun kaldırılması için çalışmaların başlatılacağı belirtildi.

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