Ankara’da arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

Ankara’da dün arkadaşını sokak ortasında öldüren şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece birlikte alkol alan Berke Bilge A. ile Berkay Kesen, cadde üzerinde yürürken henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra üzerindeki silahı çıkaran Berke Bilge A., Kesen’i başından vurarak öldürdü. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan şüpheli, Dikmen Caddesi üzerinde yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanan şüpheli cezaevine götürüldü.

