HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

Ankara’da arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

01.02.2021 17:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da dün arkadaşını sokak ortasında öldüren şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.Olay, dün saat 09.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Ankara’da dün arkadaşını sokak ortasında öldüren şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
Olay, dün saat 09.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece birlikte alkol alan Berke Bilge A. ile Berkay Kesen, cadde üzerinde yürürken henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra üzerindeki silahı çıkaran Berke Bilge A., Kesen’i başından vurarak öldürdü. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan şüpheli, Dikmen Caddesi üzerinde yakalanarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanan şüpheli cezaevine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Bitlis'te 3 çocuk karın altında kaldıBitlis'te 3 çocuk karın altında kaldı
Akbank müşteri hizmetlerine nasıl direkt bağlanılır?Akbank müşteri hizmetlerine nasıl direkt bağlanılır?

En Çok Okunan Haberler

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Bitlis'te 3 çocuk karın altında kaldı

Bitlis'te 3 çocuk karın altında kaldı

Milli Savunma Bakanı'ndan Karabağ'daki Ortak Merkez'le ilgili bilgilendirme

Milli Savunma Bakanı'ndan Karabağ'daki Ortak Merkez'le ilgili bilgilendirme

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Dehşete düşüren anlar! Hayatını kaybetti

İzmir'de bir deprem daha (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de bir deprem daha

İzmir'deki depremler sonrası Gündoğdu'dan flaş açıklama

İzmir'deki depremler sonrası Gündoğdu'dan flaş açıklama

Üniversitelerin yüz yüze eğitime açılma tarihi 2021... Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.