HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı

Ankara’da Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 10:17 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerine yönelik yapılan operasyon sonucunda Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 29 Eylül Salı günü FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları/teşhis bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 örgüt üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerine yönelik yapılan operasyon sonucunda Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 29 Eylül Salı günü FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları/teşhis bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 örgüt üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Görüntüler bu sabah İstanbul'da çekildiGörüntüler bu sabah İstanbul'da çekildi
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Diğer Haberler
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış ve hortum uyarısı
Dikkat! 6 il için hortum uyarısı geldi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi
Kartal'da 3 katlı binada yangın: Çığlık sesleri ile uyandık
İstanbul'da korku dolu anlar: Çığlık sesleri ile uyandık
Prof. Dr. Nur Baran Aksakal: İzole edilmesi gereken insan sayısının 100 bine yaklaştı
Prof. Dr. Nur Baran Aksakal'dan koronavirüs açıklaması: Sayıları 100 bine yaklaştı
Ataşehir'de 'Örümcek Adam' şaşkınlığı
Görüntüler bu sabah İstanbul'da çekildi
Koronavirüs hastasının mektubu sağlık çalışanlarını duygulandırdı
Koronavirüs hastasının mektubu sağlık çalışanlarını duygulandırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.