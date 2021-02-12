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Ankara’da FETÖ’nün emniyet yapılanması soruşturmasında 25 gözaltı kararı

12.02.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyet yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen daha önce kamu görevinden çıkarılmış 1’i 1.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyet yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen daha önce kamu görevinden çıkarılmış 1’i 1. sınıf, 2’si 3. sınıf emniyet müdürü, 2’si emniyet amiri, 3’ü komiser, 5’i komiser yardımcısı, 12’si polis memuru olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, HTS analiz çalışmaları sonucu ByLock kullandıkları tespit edilen, bu şekilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanması içerisinde yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 1’i 1. sınıf, 2’si 3. sınıf emniyet müdürü, 2’si emniyet amiri, 3’ü komiser, 5’i komiser yardımcısı, 12’si polis memuru olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

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