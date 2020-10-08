Ankara’da gecekondu yangınına vatandaşlar bahçe hortumuyla müdahale etti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde tek katlı evlerin olduğu bölgede 2 katlı gecekonduda yangın çıktı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken 2 katlı ev tamamen yandı. Mahalle sakinleri yangını bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ankara’nın Altındağ İlçesi Kale Mahallesi’nde 2 katlı gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını, önce vatandaşlar alevlerin kendi evlerine sıçramasını önlemek için çatılara çıkarak bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı. Daha sonra ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Bir yandan yangını söndürdü bir yandan sigara içti

Öte yandan yangını söndürmek ve alevlerin evlerine sıçramasını engellemek amacıyla hortumla yanan eve su tutan mahalle sakinleri dikkat çekti. Vatandaşlardan birinin ise bir yandan yangını söndürmeye çalışması bir yandan da içtiği sigarayı otluk alana atması görenleri şaşırttı. Sigarasını atan kişi yangını söndürme çalışmasına devam etti.

Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken yanarak küle dönen 2 katlı gecekondunun bitişiğindeki 5 kişinin yaşadığı ev boşaltıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

