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Ankara'da 'Golfkent' arsaları satışa çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 12:38 | Son Güncelleme

Ankara'da, Eskişehir yolu üzerinde bulunan Golfkent arsaları, 1 Ağustos'ta yüzde 50 indirimli olarak satışa çıkıyor.

Ankara'da, Eskişehir yolu üzerinde bulunan Golfkent arsaları, 1 Ağustos'ta yüzde 50 indirimli olarak satışa çıkıyor. Dünyaca ünlü golf sahası tasarımcısı Kevin Ramsey tarafından Golfkent için tasarlanan 9 delikli golf sahası, golf severlerin yoğun ilgisini görüyor. Ankara'ya yeni bir renk getiren 1 milyon 260 metrekarelik alanda, 2 bin 640 konut ve villalar bulunuyor. Ankara-Eskişehir yolu üzerindeki Yenimahalle ilçesine bağlı Balıkuyumcu Mahallesi'nde bulunan Golfkent arsaları, 1 Ağustos'ta yüzde 50 indirimli fiyatlarla satışa çıkıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, Golfkent'in, içinde konut arsaları, ticari alanlar, okul arsaları, fizik tedavi ve yaşlı bakım merkezi ile öğrenci yaşam merkezinin olduğu komplike bir yapı olduğunu anlattı. Golfkent'in kurulacak diğer tesislerle daha da zenginleşeceğini anlatan Sarıbay, "Teknokent kurulacak. 2 tanesi kapalı, 13 tane tenis sahası kurulacak. Otel olacak. Yani bu arsamız tüm yaşamı kolaylaştıran, güzelleştiren, her şeyin bulunduğu çok anlamlı bir proje olacak" dedi. 'GOLF, ÇOK DEĞERLİ BİR SPOR' Daha sonra golf sporuna değinen Sarıbay, "İçinde bulunduğumuz bu saha, golf sahalarından bir tanesi. Aşağı yukarı uzunluğu 400 metre civarındadır. 9 tane buna benzer saha yapılacak. 3 tanesi yapıldı, diğerleri de yapılmakta. Golf sporu çok değerli bir spor. Ama pahalı bir spor. Sahaların yapılması, kurulması çok emek para istiyor. Tembel sporu sanıyordum ama tam tersine bir oyunumuz için aşağı yukarı 7 kilometre falan yürüyorsunuz. 4 saat sürüyor. Golf 7 yaştan 90 yaşına kadar her insanın yapabileceği en değerli sporlardan birisidir" diye konuştu. ‘HEDEF, 100 MİLYON TL’ Golfkent’te bulunan arsaların sadece bir kısmını satışa çıkardıklarını belirten Sarıbay, "İhtiyacımız kadarını satacağız. Arsalarımızı, açık artırma yöntemiyle yüzde 50 indirimli olarak satışa çıkardık. Satış 1 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 14.00’te Ankara Golfkent satış ofisinde gerçekleşecek. Hedefimiz aşağı yukarı burada 100 milyon lira civarında arsa satmak" dedi.

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