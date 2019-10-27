HABER

Ankara'da kardeşinin karıştığı kavgaya otomobiliyle daldı 1 ölü, 1 yaralı (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Süleyman K., sokakta çıkan kavganın arasına otomobil ile giren ağabeyi Ekrem K.'ye çarptı.

ANKARA'da, Süleyman K., sokakta çıkan kavganın arasına otomobil ile giren ağabeyi Ekrem K.'ye çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 1 kilometre sürüklenen Ekrem K., hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 482. Sokak üzerinde meydana geldi. Süleyman K. iddiaya göre, ağabeyi Ekrem K.'nın da karıştığı kavganın arasına yabancı plakalı otomobiliyle girdi. Otomobilin çarptığı bir kişi başından yaralanırken Ekrem K., otomobilin altında sürüklenmeye başladı. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu öne sürülen sürücü Süleyman K., ağabeyi Ekrem K.'yı yaklaşık 1 kilometre otomobilin beraberinde sürükledi.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda otomobil, 518. Cadde ile 494. Sokak birleşiminde durduruldu. Mahalle sakinleri, Ekrem K.'yı otomobili ters çevirerek, aracın altından çıkardı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekrem K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Süleyman K.'yı gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyorMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyor
Kırk gözeli Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde ayrı bir güzelKırk gözeli Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde ayrı bir güzel
Göç eden turnalar kameralara yansıdıGöç eden turnalar kameralara yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Komşuda sular durulmuyor! Ölü sayısı yükseliyor

Komşuda sular durulmuyor! Ölü sayısı yükseliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'de infial yaratan cinayetle ilgili yeni gelişme!

Ankara'da yük asansörü 3. kattan yere düştü: 1’i ağır 3 yaralı

Asansör faciası! Yaralılar var

Konya'da bisküvi fabrikasında yangın

Konya'da bisküvi fabrikasında yangın

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.