HABER

Ankara’da korkutan yangın: 20 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 23:14 | Son Güncelleme

YANGINDA MAHSUR KALANLAR İNŞAAT VİNCİYLE BÖYLE KURTARILDI   ANKARA’nın Şereflikoçhisar İlçesinde meydana gelen yangında mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, vinç yardımıyla kurtarılırken, dumandan etkilenen 20 kişiden 1’i çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

YANGINDA MAHSUR KALANLAR İNŞAAT VİNCİYLE BÖYLE KURTARILDI

ANKARA’nın Şereflikoçhisar İlçesinde meydana gelen yangında mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, vinç yardımıyla kurtarılırken, dumandan etkilenen 20 kişiden 1’i çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yanan binada mahsur kalanlar, yakındaki bir inşaattan getirilen vinç yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın deposunda meydana geldi. Depodan yükselen dumanları gören apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada apartman boşluğunu dolduran yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan yaklaşık 30 kişi pencere ve balkonlara çıkarak yardım istedi. Yaşanan panik anları kameraya yansırken, pencerede yardım bekleyenlerden Irak uyruklu bir kadın, baygınlık geçirdi.

VATANDAŞLAR VİNÇLE KURTARILDI

Vatandaşların çığlık sesini duyan inşaat işçileri de yangına müdahale etti. İnşaata ait bir vinci olay yerine getiren işçiler, apartmanda mahsur kalan vatandaşlar ile baygınlık geçiren kadını kurtarmak için vincin uzayan bölümüne tahta koydu. Mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, vinç yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 20 kişiye müdahale ederken, Aralarında durumu ağır olan 1’i bebek 8 kişiyi ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AİLELER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü. Ekiplerin çalışmalarını izleyen aileler gözyaşlarına boğuldu. Apartmanda büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldularYardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular
Köpeğini motosiklete bağlayan kadına tepkiKöpeğini motosiklete bağlayan kadına tepki
Yangında mahsur kalan 30 kişiyi inşaat işçileri kurtardıYangında mahsur kalan 30 kişiyi inşaat işçileri kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emre Mor'dan ilginç açıklama

Emre Mor'dan ilginç açıklama

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.