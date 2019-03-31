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Ankara'da oy kullanma işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:55 | Son Güncelleme

ANKARA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı. Ankara'da oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. 3 milyon 922 bin 163 seçmenin bulunduğu Başkent'te vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gelmeye başladı. Çankaya İlkokulu'na gelen vatandaşlar, heyecan içerisinde oylarını kullandı. Kentte oy kullanma işlemi saat 17.00'a kadar devam edecek. Ankara'da, 12 bin 194 sandığın kurulduğu bin 706 oy verme alanında, 19 bin 538 polis ve 2 bin 663 jandarma olmak üzere toplam 22 bin 201 güvenlik görevlisi görevlendirildi.

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