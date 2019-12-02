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Ankara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi tedavi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:27 | Son Güncelleme

Ankara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi tedavi altında

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi'nde Himmet Yaman, kızı Suzan Güner ve torunu Mustafa Kutay Güner (10), gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişiden Mustafa Kutay Güner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Himmet Yaman ve kızı Suzan Güner, Beypazarı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

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10 yaşındaki çocuk Ankara Beypazarı karbonmonoksit sobadan sızan gaz

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