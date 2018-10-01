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Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 22:45 | Son Güncelleme

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Bulvarı Ahi Evran Sanayi kavşağında, ilçe merkezinden Ankara istikametine giden Kadir Ertekin yönetimindeki 06 DK 947 plakalı otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Cihangir İsikoglu'nun kullandığı 06 AT 9506 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Ankara'dan ilçe merkezi istikametine seyir halindeki Hakan Deligöz idaresindeki 06 ABE 220 plakalı otomobil ise kazaya karışan otomobillere arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Kadir Ertekin, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Yaralı diğer sürücüler İsikoglu ve Deligöz ise Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan Çubuk Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

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