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Ankara'da trafikteki tartışma silahlı kavgaya dönüştü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 16:13 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki 2 otomobilin sürücüleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Ankara'da trafikteki tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Haluk KARAASLAN- Erdal KATIRANCI/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki 2 otomobilin sürücüleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada şans eseri yaralanan olmadı.
Olay, öğle saatlerinde Çankaya Çukurambar Kızılırmak Mahallesinde meydana geldi. Mahallede seyir halinde olan Doğan Y. idaresindeki 06 FM 0040 ile Emin B. idaresindeki 06 T 0803 plakalı taksi aracı birbirine çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası her iki aracın sürücüleri, taksi durağının önünde durdu. Tutanak için iki sürücü arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Doğan Kağan Y. durakta bulunan diğer taksi sürücülerinin de tartışmaya dahil olması üzerine tabanca ile korkutmak amacıyla yere ateş açtı. Doğan Y. daha sonra kendisini aracına kitleyerek, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Doğan Y. ile Emin B.'nin ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ankara'da trafikteki tartışma silahlı kavgaya dönüştüAnkara'da trafikteki tartışma silahlı kavgaya dönüştü

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