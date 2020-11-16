Ankara’daki "oyun cinayeti" soruşturmasına yayın yasağı kararı

Ankara’da bir kişinin ölümü, bir kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan "oyun cinayeti" soruşturmasında yayın yasağı ve gizlilik kararı alındı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşandı. 13 yaşındaki ikiz kardeşler E.D. ve A.D., bilgisayar oyunu oynamak için arkadaşları E.Ö.’nün evine gitti. Üç arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.Ö, evde bulunan çekiçle E.D. ve A.D.’ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, A.D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı E.D. ise tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. E.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, olayla ilgili yayın yasağı ve gizlilik kararı alınması için 4. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Hakimlik, bunun üzerine olayla ilgili yayın yasağı ve gizlilik kararı getirdi.

