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Ankara'dan depremzedelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Gölbaşı'nda yardımları tıra yükleyen belediye işçileri fazla mesai ücreti ödenmesini kabul etmedi

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında Gölbaşı ve Pursaklar'da toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu'nda toplanan yardımlar, belediye işçileri tarafından tırlara yüklendi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mesailerini tamamlamalarına karşın görevlerine devam eden işçilere fazla mesai ücreti ödenmesi talimatını verdi.

İşçiler, Şimşek'e teşekkür ederken, böyle bir iş için fazla mesai alamayacaklarını ifade etti.

İşçileri bu anlamlı davranışlarından dolayı tebrik eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "İşte biz böyle bir aziz milletin evlatlarıyız. İşçilerimiz hak etmelerine rağmen fazla mesai ücreti istemediler ve gönüllü olarak çalışmak istediler. Böyle mesai arkadaşlarımız olduğu için gurur duyuyorum." dedi.

- Pursaklar'dan yardım

Pursaklar Kaymakamlığının organize ettiği, Pursaklar Belediyesi, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla toplanan insani yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yardımların toplanmasında emeği geçen Kaymakam Mehmet Yıldız ve hayırseverlere teşekkür etti.

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Ankara Elazığ Gölbaşı işçiler Malatya Ramazan Şimşek yardım

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