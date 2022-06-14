Ankaralılar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi: Kuvvetli yağış bekleniyor

Geçtiğimiz günlerde Ankara'yı sağanak yağış vurmuş, sel felaketi sırasında 4 kişi yaşamını yitirmişti. Kentte selle mücadele devam ederken Ankara Valiliği ve AFAD'dan üst üste uyarılar yapıldı. Uyarılarda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

"ÖĞLEDEN SONRA"

Ankara Valiliği'nden "Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!" uyarısıyla paylaşılan gönderide şu ifadeler yer aldı:

"Bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım."

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden sonra, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

