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Ankara'nın Kalecik ilçesinde deprem oldu

11.01.2021 02:31 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın Kalecik ilçesinde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yerel saatle 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu. Kalecik'te bazı vatandaşlar depremin ardından bir süre sokakta bekledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yerel saatle 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde, 12 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise Kalecik'e bağlı Eskiköy'de medana gelen depremin büyüklüğünü 4,6; derinliğini ise 6,7 kilometre olarak açıkladı.

Ankara dışında Çankırı, Kırıkkale ve Çorum gibi çevre illerde de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak bir süre sokakta bekledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara merkezli 4,5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklaması yaptı.

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1348359797939253250?s=20

Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, "Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." açıklaması yaptı.

https://twitter.com/murat\_kurum/status/1348365029561819141?s=20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1348375191215341568?s=20

Ankara Valisi Vasip Şahin, depremle ilgili açıklamasında "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Kalecik Belediyesi de, ilçede meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

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