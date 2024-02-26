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  4. Anketlerin söylediğini bu kez Mansur Yavaş söyledi! Çok iddialı açıklaması ses getirdi: İşte verdiği oran

Anketlerin söylediğini bu kez Mansur Yavaş söyledi! Çok iddialı açıklaması ses getirdi: İşte verdiği oran

26.02.2024 12:36
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31 Mart seçimlerine 33 gün kala siyasiler çalışma tempolarını artırdı. İstanbul, Ankara ve İzmir sonuçları yakından merak edilirken 3 büyükşehirdeki anketlerde aradaki en çok fark Ankara'da. CHP'nin adayı Mansur Yavaş'tan da en az anketlerdeki kadar iddialı bir açıklama geldi. "Yaptığın asfaltlara, kavşaklara kimse bakmaz" diyen Yavaş rekor vurgusu yaparak seçim için beklediği oranı duyurdu.

Anketlerin söylediğini bu kez Mansur Yavaş söyledi! Çok iddialı açıklaması ses getirdi: İşte verdiği oran

Türkiye nefesini tuttu 31 Mart akşamı gelecek sonuçları bekliyor. Vaatlerini bir bir açıklayan adaylar çalışmalarına daha çok sahada devam ediyor. Başkent Ankara'da da seçim yarışının CHP Adayı Mansur Yavaş ve Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok arasında geçmesi bekleniyor.

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GÖZLER İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE

Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de vatandaşlar büyükşehirlerdeki sonuçları bekliyor. 3 büyükşehirde de kıyasıya yarış devam ederken anketlerde en çok önde olan isim Ankara adayı Mansur Yavaş.

Yavaş da son günlerde iddialı çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 31 Mart gecesi rekor kıracağını belirten Yavaş seçim akşamı beklediği oranı da duyurdu.

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Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

“Oy rekoruyla geliyoruz. Oy rekoru niye kırılır? Yaptığın asfaltlara, kavşaklara kimse bakmaz. Önce yaptığın işe bakarlar namuslu dürüst yapıyor mu, insanları ayırıyor mu? İnsanların gönlüne öyle girilir. İnsanların gönlüne gimişiz ki, bugün yüzde 60 oyla geleceğiz inşallah. Dolayısıyla doğru belediyeciliği kimin yaptığını gösteriyor.

AA-20240225-33809960-33809957-ABB_BASKANI_YAVAS_KECIORENDE_SKM_ACILISINI_YAPTIBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara
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