Anlamlı Cuma Mesajları: Dualarımız şehitlerimizle!

Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Aramızdan ayrılan şehitlerimize cennet mekanını aç. Amin Hayırlı Cumalar...

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle. Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i Şehadet söylememi nasip eyle. Şehitlerimize af ve mağfiret eyle. Cumamız mübarek olsun.

Üç ayların ilk Cuma günü Türkiye acı şehit haberleri ile güne başladı. İdlib’deki gelişmeler sonrası Diyanet’te Cuma hutbesinde değişikliğe giderek şehitlik mertebesinden ve Mehmetçiğin zalimlerin karşısında olmasına değindi. Bugün yaşananlara bağlı olarak birlik beraberlik için anlamlı Cuma mesajları paylaşmak isterseniz haberimizdeki derlememizden faydalanabilirsiniz.

İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur: Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü’minin kardeşine gıyabında ettiği dua. Cumamız mübarek olsun.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere ve şehitlerimize cennetini ihsan eyle! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevla’m. Hayırlı Cumalar.

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder. Hayırlı Cumalar.

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun. Cuma Mesajları

