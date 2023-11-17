Anne adayları dikkat: Bu besinler kadınlarda doğurganlığı artırıyor!

Hamile kalmak genetik, hormonal bozukluklar, ileri yaş, aşırı kilo gibi birçok etkene bağlı olarak zorlaşabiliyor. Bunlara ek olarak stresli yaşamak, sağlıksız beslenmek, zararlı alışkanlıklar gibi etkenlerde eklenince gebe kalmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Kadınların doğurganlık konusundaki endişeleri genellikle beslenme alışkanlıklarına yönelik araştırmaları tetikliyor. Beslenme ve doğurganlık arasındaki bu ilişkiyi anlamak, kadınların sağlıklı ve bilinçli beslenme konusunda daha bilgi sahibi olmalarına yardımcı olabilir. Kadınlarda doğurganlığı artıran besinler haberimizde.

Avokado, zeytinyağı, brokoli, ıspanak ve marul başta olmak üzere kadınlarda doğurganlığı artıran besinler şu şekilde sıralanabilir:

Yumurtanın hem kalitesini hem de sayısını arttırmak için kolin, inozitol, folik asit, omega 3, A ve D vitamini, protein içeren besinler mutlaka tüketilmelidir.

Yumurta: Kolin, inozitol, A ve E vitamini içerir. Günde 1 veya 2 kez tüketilmelidir.

Yeşil sebzeler: Besin değerini kaybetmemesi için ya çiğ olarak ya da buharda haşlanmış olarak tüketilmelidir. Özellikle ıspanak, brokoli, lahana, kuşkonmaz, marul, karnabahar demir ve folik asitten zengin besinlerdir.

Omega 3’den zengin besinler yumurta kalitesinde ve embriyo tutunmasında etkinliği ispatlanmıştır. Uskumru, sardalya, hamsi, alabalık, somon gibi omega 3’den zengin besinler haftada 2 kez tüketilmelidir.

Fındık, ceviz, badem, avokado, zeytin gibi omega 3’den zengin besinler mutlaka tüketilmelidir.

Proteinler: Kan şekeri dengesinin sağlanması ve hücre yenilenmesine yardımcı olan aminoasitler üretir. Bu aminoasitler hormon üretimi ve hücre onarımını sağlarlar. Balık, et, baklagiller, yumurta, kuruyemişler ve çekirdek önemli protein kaynaklarıdır.

Meyveler:C vitaminden zengin olması sebebiyle bilinen en önemli antioksidanlardan biridir. Sperm hareketliliğinin sağlanmasında ciddi değere sahiptir.

BU MADDELERE DİKKAT

Çinko eksikliğinde yumurta oluşumu yavaşladığı için hamile kalma şansı azalır. Midye, kırmızı et, sebzeler, yoğurt, peynir, kaju, badem, yer fıstığı çinko bakımından zengindir.

Her gün alkol tüketimi erkeklerde testosteron üretimini ve sperm sayısının arttırarak hamilelik oranını azaltır. Ayrıca alkol kullanan annelerin bebeklerinde zekâ geriliği, gelişme geriliği, iskelet sistemi ve kalp anomalileri ihtimali artar.

Sigara sperm kalitesini etkiler ve bebeğinizin oluşumunu sağlayan yumurtanın DNA ‘sına zarar verir. Düşük, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma, erken doğum ve ani bebek ölümü gibi olumsuzluklara neden olur.



