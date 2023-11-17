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    4. Anne adayları dikkat: Bu besinler kadınlarda doğurganlığı artırıyor!

    Anne adayları dikkat: Bu besinler kadınlarda doğurganlığı artırıyor!

    17.11.2023 08:56 | Son Güncelleme:
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    Gebe kalmaya engel olan birçok etken bulunuyor. Zararlı alışkanlıklar, stres, sağlıksız beslenmek gibi faktörler hamile kalmayı zorlaştırıyor. Doğurganlık, birçok kadın için önemli bir faktördür. Bu konuda oldukça önemli bir rol oynayan beslenme alışkanlıklarının, kadınların üreme sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak, doğurganlık konusunda daha bilinçli ve sağlıklı seçimler yapmalarına yardımcı olabilir. İşte kadınlarda doğurganlığı artırıcı besinler...

    Hamile kalmak genetik, hormonal bozukluklar, ileri yaş, aşırı kilo gibi birçok etkene bağlı olarak zorlaşabiliyor. Bunlara ek olarak stresli yaşamak, sağlıksız beslenmek, zararlı alışkanlıklar gibi etkenlerde eklenince gebe kalmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Kadınların doğurganlık konusundaki endişeleri genellikle beslenme alışkanlıklarına yönelik araştırmaları tetikliyor. Beslenme ve doğurganlık arasındaki bu ilişkiyi anlamak, kadınların sağlıklı ve bilinçli beslenme konusunda daha bilgi sahibi olmalarına yardımcı olabilir. Kadınlarda doğurganlığı artıran besinler haberimizde.

    Avokado, zeytinyağı, brokoli, ıspanak ve marul başta olmak üzere kadınlarda doğurganlığı artıran besinler şu şekilde sıralanabilir:

    zeytinyağı2

    Yumurtanın hem kalitesini hem de sayısını arttırmak için kolin, inozitol, folik asit, omega 3, A ve D vitamini, protein içeren besinler mutlaka tüketilmelidir.

    Yumurta: Kolin, inozitol, A ve E vitamini içerir. Günde 1 veya 2 kez tüketilmelidir.

    yumurta

    Yeşil sebzeler: Besin değerini kaybetmemesi için ya çiğ olarak ya da buharda haşlanmış olarak tüketilmelidir. Özellikle ıspanak, brokoli, lahana, kuşkonmaz, marul, karnabahar demir ve folik asitten zengin besinlerdir.

    brokoli

    Omega 3’den zengin besinler yumurta kalitesinde ve embriyo tutunmasında etkinliği ispatlanmıştır. Uskumru, sardalya, hamsi, alabalık, somon gibi omega 3’den zengin besinler haftada 2 kez tüketilmelidir.

    somon

    Fındık, ceviz, badem, avokado, zeytin gibi omega 3’den zengin besinler mutlaka tüketilmelidir.

    avokado

    Proteinler: Kan şekeri dengesinin sağlanması ve hücre yenilenmesine yardımcı olan aminoasitler üretir. Bu aminoasitler hormon üretimi ve hücre onarımını sağlarlar. Balık, et, baklagiller, yumurta, kuruyemişler ve çekirdek önemli protein kaynaklarıdır.

    ringa

    Meyveler:C vitaminden zengin olması sebebiyle bilinen en önemli antioksidanlardan biridir. Sperm hareketliliğinin sağlanmasında ciddi değere sahiptir.

    BU MADDELERE DİKKAT

    Çinko eksikliğinde yumurta oluşumu yavaşladığı için hamile kalma şansı azalır. Midye, kırmızı et, sebzeler, yoğurt, peynir, kaju, badem, yer fıstığı çinko bakımından zengindir.

    kırmızı et

    Her gün alkol tüketimi erkeklerde testosteron üretimini ve sperm sayısının arttırarak hamilelik oranını azaltır. Ayrıca alkol kullanan annelerin bebeklerinde zekâ geriliği, gelişme geriliği, iskelet sistemi ve kalp anomalileri ihtimali artar.

    alkol

    Sigara sperm kalitesini etkiler ve bebeğinizin oluşumunu sağlayan yumurtanın DNA ‘sına zarar verir. Düşük, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma, erken doğum ve ani bebek ölümü gibi olumsuzluklara neden olur.


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