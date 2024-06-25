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    4. Anne adayları dikkat: Hamileler yazın bu içeceklerden uzak durmalı!

    Anne adayları dikkat: Hamileler yazın bu içeceklerden uzak durmalı!

    25.06.2024 10:41
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    Diyetisyen Cemre Balkan, kafein ve şekerli içeceklerin, sıcak havalarda özellikle hamilelerde dehidrasyona ve kan şekeri dalgalanmalarına neden olabileceğini belirterek, suyun içerisine meyve dilimleri ve çubuk tarçın atarak da tüketilmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.

    Anne adayları dikkat: Hamileler yazın bu içeceklerden uzak durmalı!

    Hamilelik, her kadının hayatında özel ve önemli bir dönem olarak dikkat çekiyor. Bu süreçte sağlıklı ve dengeli beslenmek, anne adayının ve bebeğin sağlığı için büyük önem taşıyor. Yaz aylarında sıcaklıkların artması, beslenme alışkanlıklarını da etkileyebildiğinden Cemre Balkan, yaz aylarında hamileler için özel beslenme önerilerinde bulundu.

    “Adaçayı, gebeliğin ilk aylarında kasılma ve düşük oluşumunu tetikliyor”

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    Bol sıvı tüketiminin sağlık açısından önemli olduğuna değinen Cemre Balkan, “Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücudun sıvı ihtiyacı da artar. Dehidrasyonu önlemek için günde en az 8-10 bardak su içilmelidir. Ayrıca taze sıkılmış meyve suları, ayran gibi sağlıklı içecekler ve ıhlamur, kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilebilir.

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    Diğer bitki çaylarını özellikle doktorunuza ya da diyetisyeninize danışmadan tercih etmeyiniz. Örneğin adaçayı gebeliğin ilk aylarında kasılma ve düşük oluşumunu tetiklerken, gebeliğin sonlarında da erken doğuma sebep olabilir. Bol su tüketimi özellikle sıcak havalarda ve gebeliğin son trimesterındaki ödem oluşumu açısından da iyi gelecektir” dedi.

    “Kafein ve şekerli içecekler, sıcak havalarda dehidrasyona ve kan şekeri dalgalanmalarına neden olabilir”

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    Sıcak havalarda içilen kafein ve şekerli içeceklerin zararlarından bahseden Diyetisyen Cemre Balkan, “Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyecekler yerine hafif, sindirimi kolay ve besleyici öğünler tüketmek daha uygundur. Salatalar, sebze yemekleri, ızgara tavuk veya balık gibi protein kaynakları ile dengeli öğünler hazırlanabilir. Gebeliğin son dönemlerinde oluşabilecek mide yanması açısından da yine az ve sık beslenmek, yağlı ve şekerli besinlerden uzak durmak iyi bir tercih olacaktır. Yaz ayları, çeşitli taze meyve ve sebzelerin bolca bulunduğu bir dönemdir. Bu nedenle, hamilelerin bol miktarda mevsim meyve ve sebzeleri tüketmeleri önemlidir. Özellikle karpuz, kavun, şeftali, kiraz gibi su içeriği yüksek meyveler tercih edilebilir. Ancak eğer doktorunuz gebelik şekeriniz olabileceğini veya olduğunu söylediyse beslenme konusunda mutlaka bir diyetisyenden destek almalısınız.

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    Kayısı, şeftali, elma, ananas gibi glisemik indeksi daha düşük olan meyveleri tüketmeniz kan şekeri dengelenmenize yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda kan şekerini dengede tutmak ve mide rahatsızlıklarını önlemek için sık ve az miktarda yemek yenilmelidir. Günde 5-6 küçük öğün tüketmek, hem enerji seviyesini yüksek tutar hem de mideyi rahatlatır. Kafein ve şekerli içecekler, sıcak havalarda dehidrasyona ve kan şekeri dalgalanmalarına neden olabilir. Bu tür içeceklerden kaçınarak, daha sağlıklı alternatiflere yönelmek önemlidir. Suyun içerisine meyve dilimleri ve çubuk tarçın atarak da tüketebilirsiniz” diye konuştu.

    Hamilerin dikkat etmesi gereken diğer hususlardan da bahseden Balkan, şunları söyledi:
    “Aşırı tuz tüketimi, vücutta su tutulmasına ve ödem oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle tuz tüketimi azaltılmalı, bunun yerine taze baharatlar kullanılabilir. Özellikle yazın terle birlikte kaybedilen mineralleri dengelemek için magnezyum ve potasyum içeren besinler tercih edilmelidir. Bu besinlere kuru baklagiller, mercimek, tam buğday ekmeği, muz, bademi örnek verilebilir. Yaz aylarında güneş ışığı, D vitamini alımı için önemli bir kaynaktır. Ancak, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için sabah erken saatlerde veya akşamüstü güneşe çıkmak, uygun güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bebeğin gelişimi için protein ve kalsiyum alımı kritik öneme sahiptir.

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    Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri, yumurta, baklagiller ve yağsız etler düzenli olarak tüketilmelidir. Süt ürünlerine karşı bir alerji varsa da koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketimi de arttırılabilir. Son aylarda kabızlık görülme sıklığı da artabiliyor. Özellikle tatiller, seyahatler ile şehir değiştirirseniz de yine kabızlık daha sık gözleniyor. Bunun içinde lif, posadan zengin beslenmeye, bol su tüketmeye, doktorunuz izin verdiği müddetçe mutlaka fiziksel hareket etmeye önem verin. Kayısı, erik, yulaf, kuru baklagiller, incir de yine beslenmenize ekleyebileceğiniz gıdalardandır.”
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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