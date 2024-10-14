Anne adayları mutlaka bilmeli! Doğurganlığı artıran 5 süper besin

Hamile kalmayı planlayan anne adayları için beslenme düzeni, doğurganlık üzerinde büyük bir etkiye sahip. Vücudu doğal yollardan destekleyen bazı besinler, hormonal dengeyi koruyarak üreme sağlığını artırmada fayda sağlıyor. Hamilelik sürecinde ve hatta öncesinde doğru ve faydalı besinler tüketmek anne olma yolundaki şansınızı artırabilir.

AVOKADO

Omega-3 yağ asitleri ile dolu, hormon dengesini korur ve rahim sağlığını destekler.

MUZ

B6 vitamini ile yumurta kalitesini artırır, regl döngüsünü düzenler.

DEREOTU

Antiinflamatuar özellikleri ile hormon dengesini sağlar, rahim kaslarını rahatlatır.

KUŞKONMAZ

Folat zengini, yumurtaların sağlıklı gelişimini destekler.

ANANAS

Bromelain ile rahim sağlığını destekler, tatlı ve faydalı bir atıştırmalıktır.