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Anne adaylarına, jakuzide 'suda doğum' imkânı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında oluşturulan içinde jakuzi bulunan ?Suda Doğum Ünitesi?nde anne adaylarına 5 yıldızlı otel konforunda doğum imkanı sunuluyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında oluşturulan içinde jakuzi bulunan ?Suda Doğum Ünitesi?nde anne adaylarına 5 yıldızlı otel konforunda doğum imkanı sunuluyor. Normal doğumu teşvik amacıyla başlatılan uygulama ile bir yılda 20 kadın suda doğum yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nca 2 yıl önce normal doğumu teşvik amacıyla Türkiye'de 9 ilde 11 devlet hastanesinde suda doğum hizmeti verilmeye başlandı. Pilot iller arasında yer alan Samsun?da geçen yıl nisan ayından başlayan uygulama ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında ?Suda Doğum Ünitesi' oluşturuldu. 5 yıldızlı otel konforundaki ünitede, jakuzide suda doğumu tercih eden anne adaylarına, çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, buzdolabı, televizyon, özel banyo hizmeti de sunuluyor.
'KONFORU ARTIRDIĞI İÇİN TERCİH EDİLİYOR'
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Eda Türe, suda doğum ünitesinin normal doğumu teşvik etmek amaçlı olarak başlatıldığını söyleyerek Suda doğum özellikle ağırlık hissinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte anne adayına hareket kabiliyeti sağlıyor. Doğum sancılarının kontrolü açışından konfor sağlıyor ve doğum eyleminin daha çabuk gerçekleşmesini yardımcı oluyor. Gün geçtikçe anne adaylarından talep artmakta. Anne adaylarının konforunu arttırdığı için tercih ediliyor. Suda doğum ünitesi faaliyete geçtikten bu yana 20?inci doğumumuzu gerçekleştirdik. Özellikle biz suda doğum ile ilgili bilgileri gebe okulumuzda veriyoruz ve anneler suda doğum nedeniyle gün geçtikçe normal doğumu tercih etmekte. Bu uygulamayla annelerin konforunu oldukça arttırmış durumdayız. Odalarımız oldukça konforlu. Bu uygulamadan anne adaylarından herhangi bir ücret almıyoruz, isteyen herkesi suda doğuma yönlendirebiliyoruzö dedi.
'BURADA ÇOK RAHAT ETTİK'
Suda doğum yaparak 3 kilogram ağırlığında 50 santimetre boyunda bir erkek bebek dünyaya getiren öğretmen Feyza Keskin Çebi de (27), Gece sabaha karşı hastaneye geldim. 2 saatlik bir sancı sürecim oldu. Daha sonra buradaki görevli ebeler suda doğumdan bahsettiler. Bende suda doğuma ikna oldum. Bu şekilde çok rahat bir doğum geçirdim. Doğum esnasında çok rahattım. Daha önce internetten de araştırıp okumuştum, ayrıca arkadaşlarımdan da duymuştum. Özel hastanelerde olmayan konfor var, ailemle burada çok rahat ettik. Suda doğumu ve normal doğumu bütün anne adaylarına tavsiye ediyorum. Doğumdan sonra hemen ayağa kalkabildiğim içinde ayrıca çok mutluyumö şeklinde konuştu.

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