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Anne adaylarının x-ray cihazından ya da güvenlik taramalarından geçmesi bebeğe zarar verir mi?

29.06.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamileyken X-Ray cihazından ve diğer güvenlik taramalarından geçmenin bebeğe zarar vereceğini düşünen anne adayları, alışveriş merkezlerine, ofis ya da havalimanlarına girerken güvenlikten istisna bekler. Bebeğine zarar vereceğini düşündüğünden güvenlik taramalarında kullanılan cihazlardan uzak duran hamileler, kişisel kontrolleri tercih eder. Peki x-ray cihazlarının ve güvenlik taramalarının hamile ve bebeklere zararı var mı? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kağan Kocatepe yanıtladı.

Anne adaylarının en çok merak ettikleri sorulardan biri de, alışveriş merkezlerine, ofislere ve havalimanlarına girerken, x ray cihazlarının ve güvenlik taramalarının bebeğe zararı olup olmadığına ilişkindir.

X RAY CİHAZLARININ ZARARI VAR MI?

İçerisinden çantalarımızı geçirdiğimiz güvenlik araçları X ışınıyla çalışır. Biz bunlardan geçmediğimiz için bize herhangi bir zararı yoktur. Çünkü bu genellikle dışa radyasyon vermeme şeklinde korunmuştur.

GÜVENLİK KAPILARI HAMİLE VE BEBEKLERE ZARAR VERİR Mİ?

İkinci güvenlik aracı, içinden geçtiğimiz güvenlik kapılarıdır. Bunlar da X ışını değil elektromanyetik dalga ile çalışırlar. Bir anlamda metal dedektöre sahiptirler. Bunlardan geçme esnasında bebeğe bir zarar söz konusu olamaz.

ELETROMANYETİK PRENSİBE GÖRE ÇALIŞIYOR

Üçüncü güvenlik tarama cihazı da, güvenlik görevlilerinin elinde bulunan ve vücut taraması yaptıkları cihazlardır. Bunlar da yine elektromanyetik prensibe göre çalıştığı için, anne adaylarına bir zarar vermesi söz konusu değildir.

ÜLKEMİZDE İSTİSNA TANINIYOR

Ancak ülkemizde genelde küçük çocukların ve hamile olduğunu söyleyen anne adaylarının geçmesine ve alternatif yöntemlerle güvenlik taraması yapılmasına zaten izin verilmektedir. O yüzden, anne adayı bebeğe bir zarar gelebileceği konusunda çok rahatsız oluyorsa, güvenlik görevlisine bunu belirtebilir.

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