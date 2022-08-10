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Anne- baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etmişti! Bir ailenin yok olduğu evde kahreden detaylar

10.08.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta anne, baba, ağabey ve kardeşini öldüren sonrasında da intihar eden Burak Özyürek ve ailesi yan yana toprağa verildiler. Korkunç olayın detayları ise kan dondurdu. Özyürek'in anne, baba ve ağabeyini başlarından kardeşini ise merdivenden inerken sırtından vurduğu ortaya çıktı. Bir ailenin yok olduğu evde sessizlik hakim olurken eve giden komşu, ''4-5 el silah sesi duydum. Dışarı çıktığımda herkes feryat figan ediyordu. Çatıya çıktığımda çok kötüydü, her yer kandı'' dedi.

Anne- baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etmişti! Bir ailenin yok olduğu evde kahreden detaylar

Olay, dün akşam saatlerinde Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Burak Özyürek, evin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendisine zarar verirken, yanına babası Mehmet Özyürek, annesi Hacer Özyürek, ağabeyi infaz koruma memuru Hüseyin Furkan Özyürek ile kardeşi Hakan Talha Özyürek çıktı.

KAÇAN KARDEŞİNİ SIRTINDAN VURDU

Burak Özyürek, yanına gelen ailesiyle tartışmaya başladı ve bu sırada polis memuru babasının beylik tabancasını alarak peş peşe ateş etti. Babası Mehmet, annesi Hacer ile ağabeyi Hüseyin Furkan Özyürek'i başlarından vurup, kardeşi Hakan Talha Özyürek'i merdivenlerden inerken sırtından vuran Burak Özyürek daha sonra aynı silahla kafasına ateş edip intihar etti. Silah seslerini duyup eve giren komşuları 5 kişiyi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hacer Özyürek ile 3 çocuğunun öldüğünü belirlerken, ağır yaralı olan Mehmet Özyürek ambulansla özel bir hastaneye götürüldü ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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POLİS İÇİN EMNİYETTE TÖREN DÜZENLENDİ

Burak Özyürek'in, ailesini katletmesi şehri yasa boğarken, 5 kişinin cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Ölenlerden polis memuru Mehmet Özyürek için Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Mehmet Özyürek, eşi Hacer Özyürek ile çocukları Hüseyin Furkan, Burak ve Hakan Talha Özyürek'in cenazeleri Önsen Veysel Karani Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, ilçe belediye başkanları, ölenlerin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

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Polis memuru Mehmet Özyürek ile eşi ve çocuklarının cenaze namazları 2 imam tarafından sırasıyla kıldırıldı. Helallik alınmasının ardından cenazeler götürüldükleri mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

BABASI 6 AY ÖNCE PSİKİYATRİYE GÖTÜRMÜŞ

Polis memuru Mehmet Özyürek'in Kahramanmaraş merkezde yaşadığı, hem kendisi hem de Gaziantep'te görev yapan infaz koruma memuru oğlu Hüseyin Furkan Özyürek'in yıllık izne ayrılıp Önsen Mahallesi'ndeki evlerine geldikleri belirtildi. Öte yandan ailesini katleden Burak Özyürek'in 6 ay önce insanlardan uzaklaşmaya ve içine kapanmaya başladığı belirtildi. Mehmet Özyürek, içine kapanmaya başlaması üzerine Burak'ı bir psikiyatri servisine götürdüğü ancak burada anormal bir durum olmadığının söylendiği öğrenildi.

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'ORAYA ÇIKTIĞIMDA ÇOK KÖTÜYDÜ, HER YER KANDI'

Bir ailenin yok olduğu evde sessizlik hakim olurken, komşuları da olayın şokunu yaşıyor. Silah sesleri üzerine eve giden komşuları, "Burak, kendi içine kapanık biriydi, çok konuşmazdı. 4-5 el silah sesi duydum. Dışarı çıktığımda herkes feryat figan ediyordu, ortalık çok kötüydü. Çatıya çıktığımda çok kötüydü, her yer kandı" dedi.

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(DHA)

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