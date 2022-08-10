Görme engelli öğrencisinin hayalini gerçekleştirmişti! Ölüm, havada yakaladı... Kahreden anlar

Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu vefat eden Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45) için görev yaptığı ilçede Hıfzıbey Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Ahmetli İlçe Milli Eğitim Müdürü Cendel Akçay, sevenleri ve öğrencileri katıldı. Erkek öğrenciler cenaze namazında saf tutarken kız öğrenciler de tabutun arkasında gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından Cengiz Gültekin'in cenazesi defnedilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesine dualarla uğurlandı. Cengiz Gültekin'in eşi Çiğdem Gültekin'in Gazi Ortaokulunda Din Kültürü öğretmeni olduğu, Enzel (14) ve Alperen (9) isimlerinde 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Cengiz Gültekin'in, paraşütünün kanadının açılmaması nedeniyle havada savrulduğu ve 20 metre yükseklikten hızla yamaca düştüğü görüldü. Bu sırada görüntüyü çeken kişinin, paraşütü kastederek "Aç şunu" dediği duyuldu. Gültekin yere düştükten sonra çevredekilerin yaptığı ilk müdahale de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde Gültekin'e kalp masajı yapıldığı, bu sırada başında bulunan diğer yamaç paraşütü sporcularının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Kazanın pilotaj hatası sonucu meydana geldiği, hava şartlarının uygun olduğu ve o sırada havada başka yamaç paraşütlerinin de olduğu belirtildi.

GERİYE PARAŞÜTLE ATLADIĞI GÖRÜNTÜLER KALDI

Öte yandan paraşüt kazasında hayatını kaybeden öğretmen Cengiz Gültekin'den paraşütle atlayışlar yaptığı görüntüler kaldı. Ayrıca Gültekin'in 2020 yılında görme engelli Bayram Sönmez'in paraşütle atlama hayalini gerçekleştirdiği öğrenildi. Gültekin o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

(İHA/DHA)

