Anne-babalar dikkat! Bebeklerin kıyafetlerini ve eşyalarını dezenfekte ederken...

Basit ve kolay uygulanabilen birkaç hijyen kuralıyla bebeklerinizi daha sağlıklı bir şekilde büyütebilirsiniz. Onların temas ettiği her şey temiz ve hijyenik olmalı ve kıyafetleri özel olarak yıkanmalı. İşte minik yavrularınızı hastalıklardan koruyabilmek için eşyalarının ve kıyafetlerinin temizliği konusunda önemli bilgiler…
EMZİK VE BİBERONLARINI KAYNATIN
Özellikle yeni aldığınız emzik ve biberonları kullanmadan önce en az 5 dakika boyunca suda kaynatmalısınız.
Mümkün olduğu kadar her gün sterilize etmeye özen göstermelisiniz.
Sterilize etmek için 10 dakika kaynattıktan sonra belirli bir süre sıcak suyun içinde bekletebilirsiniz.
MAMA KAPLARINI FIRÇALAYIN
Mama kaplarını temizleyebilmek için özel olarak üretilen fırçalar var. Bu fırçalar ile sadece bebeğinizin kaplarını temizlersiniz. Başka yemek artıklarıyla temas etmemiş olacağı için bu fırçalar daha hijyeniktir.
OYUNCAKLARINI İKİ AŞAMADA TEMİZLEYİN
Bebeklerimiz vakitlerinin çoğunu oyuncaklarıyla geçirir. İyi bir şekilde temizlenmeyen oyuncaklar ise adeta mikrop yuvasına dönüşür. Bebeklerimiz de bu oyuncaklarını ağızlarına sokarak mikroplarla haşır neşir olurlar.
İlk olarak oyuncakları sabun ve ılık su ile güzelce yıkamalısınız.
Standart bir şekilde yıkadıktan sonra dezenfekte işlemi yapmanız gerekir.
ÇAMAŞIRLARINI İKİ KEZ DURULAYIN
Bebeklerimizin cildine direkt olarak temas eden giysilerin yıkanma şekli ve iyi durulanması çok önemli. Ancak her şeyden önemlisi deterjan seçiminiz! Mutlaka organik deterjan kullanmalısınız.
Giysileri saklamak için naftalin gibi kimyasal içerikli koruyucuların asla kullanılmaması gerekir.
Eğer kurumuş mama lekeleri varsa kabası bir diş fırçası ile alındıktan sonra organik deterjan koyduğunuz suda yarım saat bekletip, ardından yıkama işlemi yapmanız çok daha iyi olur.
Yıkanan kıyafetleri makineden çıkardıktan sonra elinizde tekrar durulayın ki en ufak bir deterjan kalıntısı bile kalmasın.
Özellikle bez bölgesi çamaşırları ile üst kıyafetlerini ayrı ayrı yıkamanız önerilir.
ODASININ TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN
Bebek odasının tozlarını alarak temizliğe başlayabilirsiniz.
Halı ve yatağının altına kadar zeminin her köşesi güzelce temizlenmeli.
Oda iyice havalandırılmalı.
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