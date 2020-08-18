Anne-babalar dikkat! Bebeklerin kıyafetlerini ve eşyalarını dezenfekte ederken...

Basit ve kolay uygulanabilen birkaç hijyen kuralıyla bebeklerinizi daha sağlıklı bir şekilde büyütebilirsiniz. Onların temas ettiği her şey temiz ve hijyenik olmalı ve kıyafetleri özel olarak yıkanmalı. İşte minik yavrularınızı hastalıklardan koruyabilmek için eşyalarının ve kıyafetlerinin temizliği konusunda önemli bilgiler…

EMZİK VE BİBERONLARINI KAYNATIN

Özellikle yeni aldığınız emzik ve biberonları kullanmadan önce en az 5 dakika boyunca suda kaynatmalısınız.

Mümkün olduğu kadar her gün sterilize etmeye özen göstermelisiniz.

Sterilize etmek için 10 dakika kaynattıktan sonra belirli bir süre sıcak suyun içinde bekletebilirsiniz.

Ardından durulayıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

MAMA KAPLARINI FIRÇALAYIN

Mama kaplarını temizleyebilmek için özel olarak üretilen fırçalar var. Bu fırçalar ile sadece bebeğinizin kaplarını temizlersiniz. Başka yemek artıklarıyla temas etmemiş olacağı için bu fırçalar daha hijyeniktir.

Mama kaplarını yıkarken kullanacağınız deterjanın da doğal olmasına, hiçbir kimyasal madde içermemesine dikkat edin.

OYUNCAKLARINI İKİ AŞAMADA TEMİZLEYİN

Bebeklerimiz vakitlerinin çoğunu oyuncaklarıyla geçirir. İyi bir şekilde temizlenmeyen oyuncaklar ise adeta mikrop yuvasına dönüşür. Bebeklerimiz de bu oyuncaklarını ağızlarına sokarak mikroplarla haşır neşir olurlar.