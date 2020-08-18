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Anne-babalar dikkat! Bebeklerin kıyafetlerini ve eşyalarını dezenfekte ederken...

Göksi Beköz Göksi Beköz
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bebeğinizin sağlığı her şey önemli, değil mi? Bağışıklık sistemleri henüz biz yetişkinler kadar gelişmedi. Bu yüzden onları mikroplardan uzak tutmamız gerekiyor. Kıyafetlerini ve eşyalarını en iyi şekilde dezenfekte etmeli ve temiz tutmalıyız. Kıyafetlerini nasıl yıkayacağınızı, emzik ve biberonlarını nasıl kaynatacağınızı, oyuncaklarını nasıl temizleyeceğinizi biliyor musunuz?

Anne-babalar dikkat! Bebeklerin kıyafetlerini ve eşyalarını dezenfekte ederken...

Basit ve kolay uygulanabilen birkaç hijyen kuralıyla bebeklerinizi daha sağlıklı bir şekilde büyütebilirsiniz. Onların temas ettiği her şey temiz ve hijyenik olmalı ve kıyafetleri özel olarak yıkanmalı. İşte minik yavrularınızı hastalıklardan koruyabilmek için eşyalarının ve kıyafetlerinin temizliği konusunda önemli bilgiler…

EMZİK VE BİBERONLARINI KAYNATIN

  • Özellikle yeni aldığınız emzik ve biberonları kullanmadan önce en az 5 dakika boyunca suda kaynatmalısınız.

  • Mümkün olduğu kadar her gün sterilize etmeye özen göstermelisiniz.

  • Sterilize etmek için 10 dakika kaynattıktan sonra belirli bir süre sıcak suyun içinde bekletebilirsiniz.

  • Ardından durulayıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

MAMA KAPLARINI FIRÇALAYIN

  • Mama kaplarını temizleyebilmek için özel olarak üretilen fırçalar var. Bu fırçalar ile sadece bebeğinizin kaplarını temizlersiniz. Başka yemek artıklarıyla temas etmemiş olacağı için bu fırçalar daha hijyeniktir.

  • Mama kaplarını yıkarken kullanacağınız deterjanın da doğal olmasına, hiçbir kimyasal madde içermemesine dikkat edin.

OYUNCAKLARINI İKİ AŞAMADA TEMİZLEYİN

Bebeklerimiz vakitlerinin çoğunu oyuncaklarıyla geçirir. İyi bir şekilde temizlenmeyen oyuncaklar ise adeta mikrop yuvasına dönüşür. Bebeklerimiz de bu oyuncaklarını ağızlarına sokarak mikroplarla haşır neşir olurlar.

  • İlk olarak oyuncakları sabun ve ılık su ile güzelce yıkamalısınız.

  • Standart bir şekilde yıkadıktan sonra dezenfekte işlemi yapmanız gerekir.

  • 1 litre suyun içine bir kaşık çamaşır suyu ekleyin ve karıştırın. Çamaşır suyunu bu ölçüde seyrelttiğiniz zaman içindeki klor hemen buharlaşıyor ve zehirsiz oluyor.

ÇAMAŞIRLARINI İKİ KEZ DURULAYIN

  • Bebeklerimizin cildine direkt olarak temas eden giysilerin yıkanma şekli ve iyi durulanması çok önemli. Ancak her şeyden önemlisi deterjan seçiminiz! Mutlaka organik deterjan kullanmalısınız.

  • Giysileri saklamak için naftalin gibi kimyasal içerikli koruyucuların asla kullanılmaması gerekir.

  • Eğer kurumuş mama lekeleri varsa kabası bir diş fırçası ile alındıktan sonra organik deterjan koyduğunuz suda yarım saat bekletip, ardından yıkama işlemi yapmanız çok daha iyi olur.

  • Yıkanan kıyafetleri makineden çıkardıktan sonra elinizde tekrar durulayın ki en ufak bir deterjan kalıntısı bile kalmasın.

  • Özellikle bez bölgesi çamaşırları ile üst kıyafetlerini ayrı ayrı yıkamanız önerilir.

  • Çamaşırlar yıkandıktan sonra eğer nemli bir hava yoksa açık havada kurutmaya özen gösterin.

ODASININ TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN

  • Bebek odasının tozlarını alarak temizliğe başlayabilirsiniz.

  • Halı ve yatağının altına kadar zeminin her köşesi güzelce temizlenmeli.

  • Oda iyice havalandırılmalı.

  • Temizlik sırasında bebeğinizin odada bulunmamasına ve kimyasal içerikli ürünler kullanmamaya dikkat edin.
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