HABER

Anne babalara ‘MOMO’ uyarısı: İnternet güvenliğini sağlamalısınız

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

MOMO isimli oyunun tehlikeleri ve çocukların bu oyundan korunma yolları noktasında Uzman Psikolog Melda Dönmez, ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Anne babalara ‘MOMO’ uyarısı: İnternet güvenliğini sağlamalısınız

Ümit BABACAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)-MOMO isimli oyunun tehlikeleri ve çocukların bu oyundan korunma yolları noktasında Uzman Psikolog Melda Dönmez, ebeveynlere uyarılarda bulundu. İnternet ortamında çocukların çok farklı tehditler ile karşı karşıya kaldığını belirten Dönmez, "Çocuğunuzun internet yaşına uygun sitelere ve oyun alanlarına girdiğinden emin olmalısınız. İnternet güvenliğini sağlamalısınız’’ dedi.
Son dönemlerde hızla yayılan ve çocukları intihara kadar sürükleyebilen ‘Momo’ isimli oyuna karşı Uzman Psikolog Melda Dönmez’den anne babalara uyarı geldi. Çocukların internet ortamında çok sayıda tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirten ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Melda Dönmez, “Momo oyunu, çocuklara evde kesici aletleri nerelerde bulabileceklerini söylüyor. Bu tarz oyunlar, çocuklarda merak duygusunu uyandırıyor ve çocukları yönlendiriyor. Bu yönlendirme sonucu da çocuklara, istedikleri şeyleri yaptırabiliyorlar. Çocuklar, istediklerini yapmadıklarında ise psikolojik şiddete başvurup, tehdit etmeye varan bir yöntem kullandıkları görülüyor. Çocuğunuzun oynadığı oyunları mutlaka kontrol edin ve sizler de en az bir, iki kere bu oyunları oynayın. Çocuğunuzun internet yaşına uygun sitelere ve oyun alanlarına girdiğinden emin olmalısınız. İnternet güvenliğini sağlamalısınız. Aile koruma paketleri ve ortak bilgisayar kullanımı ile çocuğunuz internette geçirdiği zamanları mutlaka sonrasında kontrol edin. Telefon, tablet, bilgisayar kullanımını çocuğunuzun sizinle birlikte olduğu ortamlarda izin vermelisiniz. Çocuğunuz kendi odasında kapısı kapalı olarak internet kullanımı yapmamalı’’ diye konuştu.
'ÇOCUKLARLA SIK SIK KONUŞUN'
Çocukla diyaloğun çok önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, ‘’Çocuğunuzla daha sık konuşmalısınız. Ona her konuyu konuşmaya açık olduğunuzu söyleyin, gösterin ve uygulayın. Çocuğunuzun ekrana bakarak geçirdiği zamanlarda yanında olun ve her zaman kontrol etmeyi unutmayın. Çocuğunuzun davranışlarında değişiklik, iletişimde azalma, korkuların başlaması ya da korkularda artış ve ruhsal değişimler olduğunu fark ederseniz mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız’’ şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Anne babalara ‘MOMO’ uyarısı: İnternet güvenliğini sağlamalısınız

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Türk Hava Yolları, öğrencileri sivil havacılık hakkında bilgilendirdiTürk Hava Yolları, öğrencileri sivil havacılık hakkında bilgilendirdi
Ağrının bilinmeyenleri açığa çıktıAğrının bilinmeyenleri açığa çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı! 3 sene sonra yeniden görüldü

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

İzmir'de iğrenç olay! 5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Meteoroloji'den son açıklama: Marmara'da sıcaklık artıyor

Son açıklama az önce geldi! Artacak

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

'Mayalılar' hırsızlık çetesinin firari üyesi tutuklandı

'Mayalılar' çetesinin son üyesi de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.