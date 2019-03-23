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Anne ile oğlunu öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

ORDU'nun Perşembe ilçesinde yeğeni Bahar Kılıç (36) ile oğlu Ömer Kılıç'ı (11) tüfek ve bıçak darbeleriyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Rüstem Kılıç'ın (38) yargılanmasına başlandı.

Anne ile oğlunu öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dedi

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Perşembe ilçesinde yeğeni Bahar Kılıç (36) ile oğlu Ömer Kılıç'ı (11) tüfek ve bıçak darbeleriyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Rüstem Kılıç'ın (38) yargılanmasına başlandı. Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu yargılanan Rüstem Kılıç, "Pişmanım bilinçli olarak yapmadım, tedavi olmak istiyorum" dedi.
Olay, 1 Şubat 2018'de, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Rüstem Kılıç, elinde av tüfeği ve bıçakla yeğeni Bahar Kılıç'ın evine gitti. Kapıyı kırarak zorla içeriye giren Rüstem Kılıç, Bahar Kılıç'ı av tüfeği ile yaraladı. Bu esnada annesini kurtarmaya çalışan Ömer Kılıç, Rüstem Kılıç'ın bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Rüstem Kılıç, Bahar Kılıç'ın kızı E.K.'yi de (14) kolundan tutup sürükleyerek ormana götürmeye çalıştı. E.K. saldırganın elinden kaçmayı başardı. Bahar Kılıç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti. Rüstem Kılıç, olayın ardından jandarma tarafından yakalanarak, tutuklandı.
'PİŞMANIM, TEDAVİ GÖRMEK İSTİYORUM'
Savcılık, Rüstem Kılıç hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek’ ve ‘çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek’ suçlarından ayrı ayrı ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu yargılanan Rüstem Kılıç, "Pişmanım, bilinçli olarak yapmadım. Ben bir yıldır kendimde değildim ve ne yaptığımı bilmiyordum. Aramızda bir husumet de yoktur. Tedavi görmek istiyorum” dedi.
SANIĞIN KARDEŞİ: SAF AYAĞINA YATIYOR
Rüstem Kılıç’ın kardeşi Ömer Kılıç da duruşmada, "Olaydan sonra kendini niye yaralamadı. İdam cezası alsa da idamını görsem. Saf ayağına yatıyor. Biz beşe on tahta deriz. Ustalık yapıyordu onun üzerinde 5 metre gidip geliyordu. Aklı başında olmayan biri bunu nasıl yapar? Fındık bahçesine yol yaptırmak için komşulardan para topladı. Aklı başında olmayan biri bunu nasıl düşünür?" dedi.
Mahkeme heyeti, Rüstem Kılıç'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun dosyaya eklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Heyet, Kılıç'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.
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Anne ile oğlunu öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dediAnne ile oğlunu öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dedi

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