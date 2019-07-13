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Anne- kız, eski gelinlerini hastanelik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sevilay B. (33), aynı apartmanda yaşayan eski kayınvalidesi ve görümcesi tarafından dövüldü. Bayrak hastanede tedaviye alınırken, anne ve kızı gözaltına alındı.

Anne- kız, eski gelinlerini hastanelik etti

Olay, Yeni Mahalle Şehit Ahmet Özdil Sokak'ta meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan Sevilay B. (33) ile eski kayınvalidesi Fadime T. (55) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, Fadime T.'nin kızı Tasihe D. (28) de katılınca kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Yüzünde kesik oluşan Sevilay B. polis otosuyla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan Fadime T ve kızı Tasihe D. polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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Bursa kadına şiddet inegöl

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