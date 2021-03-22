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  4. Anne-kız ortalığı birbirine kattı! Polise 40 dakika direndiler

Anne-kız ortalığı birbirine kattı! Polise 40 dakika direndiler

22.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da banka şubesine maskesiz girmek isteyen, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine de maske takmamak için direnen Neriman G. (71) ile kızı Nurdan G. (53), 40 dakika süren ikna çabaları sonunda ekip otosuna bindirilerek, polis merkezine götürüldü. Anne-kıza 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Anne-kız ortalığı birbirine kattı! Polise 40 dakika direndiler

Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Setbaşı Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine saat 11.30 sıralarında gelen Neriman G. ve kızı Nurdan G.'den güvenlik görevlisi maske takıp içeri girebileceklerini söyledi. Ancak anne kız, maske takmadan içeri girmekte ısrarı etti. Durum polise bildirildi.

Gelen polis ekipleri, Neriman G. ile Nurdan G.’yi maske takmaları yönünde uyardı.

İkili tüm uyarılara rağmen maske takmamak da direndi. Bunun üzerine polis, anne kızı, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası yazmak üzere emniyete götürmek istedi.

Ekip otosuna da binmeyi reddeden Nurdan G., kadın polislere ,“Sizinle işim yok. Buraya nereden geldik? Maske cezası yazacaksanız yazın, sonra da bırakın gidelim. Kadının kadına destek olması lazım” dedi.

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40 DAKİKADA İKNA OLDULAR

40 dakika süren ikna çabaları sonucunda ekip otosuna binmeyi kabul eden anne ve kızı, Çarşı Polis Merkez Amirliği’ne götürüldü. Neriman G. ve Nurdan G.'ye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Yaşananlara tanık olan Türkan Yalım, “Sabırlarını takdir ettim. Polisimiz gerçekten güzel davrandı, tebrik ediyorum” dedi.

DHA

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