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Anne kızın ölü bulunduğu evde kahreden detay!

06.05.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da karbonmonoksit gazı bulunan evde ölü bulunan anne ve kızının cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı. Yakınları, cenazelerini gözyaşları içinde teslim alırken cesetlerin çıkarıldığı evin pencerelerinin folyo ile kaplı olması dikkat çekti.

Anne kızın ölü bulunduğu evde kahreden detay!

Olay, gece 00.30 saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Akgül (52) ile kızı Melis Demirkol'dan (30) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri anne ve kızın yerde hareketsiz yattığını fark etti.

KAPI VE PENCERELERİ FOLYO İLE KAPLAMIŞLAR

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede ise evin kapı ve pencerelerinin folyo ile kapatıldığı ve içeride karbonmonoksit gazının olduğu tespit edildi. Anne ve kızın evinde ayrıca basının ölümlerinin haber yapmaması konusunda not yazdığı ileri sürüldü.

İNTİHAR MI?

Polisin olayın intihar olup olmadığı yönünde incelemesi devam ederken, anne ile kızının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE TESLİM ALDILAR

Bugün ise morga gelen anne ile kızın yakınları, cenazeyi gözyaşları içerisinde teslim aldı. Anne ile kızının cenazesinin İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

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İHA

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