HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anne-oğulun feci ölümü! Duyan kahroldu

Anne-oğulun feci ölümü! Duyan kahroldu

28.10.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da traktörün devrilmesi nedeniyle anne-oğul hayatını kaybetti. 1 çocuğun da yaralandığı olay yerine ekipler gelerek incelemede bulundu. Traktörün toprak kayması nedeniyle devrildiği öğrenildi.

Anne-oğulun feci ölümü! Duyan kahroldu

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, stabilize yolda seyir etmekte olan Ersin Yılmaz idaresindeki traktör, yol üzerindeki göçükte oluşan toprak kayması sonucu devrildi. Yolcu olarak araçta bulunan anne Nermin Yılmaz (59) ve oğlu Ersin Yılmaz (36) traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Ersin Yılmaz’ın 10 yaşındaki oğlu E.Y. ise kazada yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın 112 acil servise bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Traktörün altında sıkışan E.Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulans ile Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MORGA KALDIRILDI

Bölgeyi abluka altına alan jandarmanın olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve oğlunun cenazesi Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör ise ekskavatör vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
PARTNER Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum! Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacakResmi Gazete'de yayımlandı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Türkiye'ye uyguladıkları silah ambargosu sonrası iflas ettiler

Türkiye'ye uyguladıkları silah ambargosu sonrası iflas ettiler

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

İlk bölümüyle ekrana gelen diziye RTÜK'ten ceza!

İlk bölümüyle ekrana gelen diziye RTÜK'ten ceza!

Millet İttifakı'na şartlı destek: Eğer oyun bozanlık yapılırsa...

Millet İttifakı'na şartlı destek: Eğer oyun bozanlık yapılırsa...

Bakan Koca'dan Rümeysa Şen açıklaması: Kazadan önce 36 saat çalıştı mı?

Bakan Koca'dan Rümeysa Şen açıklaması: Kazadan önce 36 saat çalıştı mı?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.