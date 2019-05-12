"Anne olmak fedakarlık ister"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayten Saymen, hayatını, en küçük çocuğu, beş buçuk yaşındaki spina bfida (omirilik) hastası kızı Damla'nın iyileşmesine adadı.

Vaktinin büyük bir kısmını Damla ile geçiren ancak diğer çocuklarını da ihmal etmeyen Saymen, küçük kızını, yürüyebilmesi için rehabilitasyon merkezlerinde fizik tedaviye götürüyor.

Saymen, kızının yürüyebilmesi ve kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için evi ile fizik tedavi merkezi arasında mekik dokuyor.

Kızıl uzun saçlarıyla dikkati çeken Damla, annesinin gayretlerini boşa çıkarmamak için büyük çaba sarf ediyor.

Anne Ayten Saymen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının merkezinde Damla'nın olduğunu belirterek, hiçbir şeyin kendisine zor gelmediğini söyledi.

Ev hanımı olduğunu anlatan Saymen, "Üç çocuk annesiyim. Damla en küçükleri. Vaktimin büyük çoğunluğunu onunla geçirmeye çalışıyorum. Ben olmadan hiçbir işini göremiyor. Beş buçuk yaşında ama bebek kadar küçük. Kasları zayıf olduğu için ayakta durmakta, yürümekte zorlanıyor." dedi.