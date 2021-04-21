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Anne sütünü artıran bitkiler nelerdir?

Elif Yaman Elif Yaman
21.04.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emzirmek, anne ile bebeği arasındaki en özel durumlardan biridir. Annenin stressiz ve huzurlu olması, anne sütünün artmasındaki temel faktörlerden biri olduğu bilinse de bazen sütün yetersiz olduğu durumlar yaşanabilmektedir. Bu durumda ise anne ve bebeğin mutluluğu için doğal yöntemlerden destek alınabilmektedir.

Uzmanlar, bebeğin sağlıklı gelişimi için ilk altı ay anne sütü ile beslenmesi konusunda uyarıyor. Ancak bazı durumlarda annenin bebeğini emzirememesi veya sütünün az geldiği zamanlar olabilir. Böyle zamanlarda anneler bitki çaylarının sütü artırıcı özelliğinden destek alabiliyor.

ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRAN BİTKİLER NELERDİR?

Anne sütünü arttıran bitkiler arasında ısırgan otu, rezene, biberiye, fesleğen ve dere otu yerini aldı. Ancak uzmanlar bu bitkilerin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları da belirtmeyi ihmal etmedi. Temelde bu bitkilerle hazırlanan çaylardan günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz. Hatta bu kürleri 1 fincan ısırgan, 1 fincan rezene gibi ayrı ayrı kullanabileceğiniz gibi tek tek de tüketebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta toplam 4-5 kürü bir arada kullanmamanızdır. Bir de mutlaka annelerin doktoruna danışarak tüketmesi tavsiye ediliyor.

BİTKİ ÇAYLARININ ZARALI OLABİLECEĞİ DURUMLAR NELERDİR?

Anne sütünü artıran bitkilerin zararlı olabileceği durumlar özellikle annenin bu bitkilere karşı alerjisinin olduğu durumlardır. Anne bu bitkileri aldığında, bebeğin gaz sancılarında artış, dışkılamasında değişiklikler oluyorsa alerjik reaksiyon yaşandığı anlamına gelir, bu durumda anne doktora danışmalıdır.

BİTKİ ÇAYLARINI NASIL SEÇMELİYİZ?

Nereden alındığı bilinmeyen veya açıktan alınan bitkilerin kullanılmaması gerekir. İçeriğinin ne olduğunu bildiğimiz, kapalı ve ambalajlı ürünleri tercih etmeliyiz. Aktarlarda, açıkta satılan bitki ve tohumları almamanızı öneriyoruz, içerisinde afrotoksin olabilir ve bu annenin sağlığını riske sokabilir.

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