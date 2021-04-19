Bebeğinde uyku sorunu olan anneler endişelenmeyin! Bu taktikler ile bebeğinizi birkaç saniyede uyutmak mümkün

Yenidoğan bebeğinizi gece uykularına alıştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ancak istediğiniz gibi olmuyor. En kötüsü de bunun sorumlusu olarak 'yeni anne' olmanız gösteriliyor olabilir. Çoğu bebeğin ilk 1 ay gece uykuları düzensizdir. Yeni doğanlar günde 15-18 saat uyur. Uyku düzenleri 4-7 periyoduna yayılır. Bu durum 2 ila 6 arasında devam edebilir. Çocuğunuz zamanla, düzenli olarak yaptığınız uyku periyoduna uyum sağlar. Eğer bebeğiniz belirtilen süreleri geçtiğiniz halde hala düzenli uyumuyorsa stres yapmayın. Uzmanlar tarafından önerilen bu 3 teknikle bebeğinizin hızlı ve sağlıklı bir şekilde uykuya dalmasına yardımcı olabilirsiniz.

ODAKLANMAK

Bu tenik oldukça basittir ancak harikalar yaratır. Doğal olarak bebekler çok meraklıdır ve çevrelerindeki her şeyi görmek isterler. Bu nedenle bebeklerin gözleri hızlı ve her yöne doğru hareket eder. İlk adımda belirli bir şeye odaklanmasını sağlamalısınız. Özellikle yukarıda onların göz hizasında olan bir şeye odaklanmasına yardımcı olmak yorgun düşmelerini ve daha çabuk uykuya dalmalarını sağlar.