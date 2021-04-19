Bebeğinde uyku sorunu olan anneler endişelenmeyin! Bu taktikler ile bebeğinizi birkaç saniyede uyutmak mümkün

Yenidoğan bebeğinizi gece uykularına alıştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ancak istediğiniz gibi olmuyor. En kötüsü de bunun sorumlusu olarak 'yeni anne' olmanız gösteriliyor olabilir. Çoğu bebeğin ilk 1 ay gece uykuları düzensizdir. Yeni doğanlar günde 15-18 saat uyur. Uyku düzenleri 4-7 periyoduna yayılır. Bu durum 2 ila 6 arasında devam edebilir. Çocuğunuz zamanla, düzenli olarak yaptığınız uyku periyoduna uyum sağlar. Eğer bebeğiniz belirtilen süreleri geçtiğiniz halde hala düzenli uyumuyorsa stres yapmayın. Uzmanlar tarafından önerilen bu 3 teknikle bebeğinizin hızlı ve sağlıklı bir şekilde uykuya dalmasına yardımcı olabilirsiniz.
Bu tenik oldukça basittir ancak harikalar yaratır. Doğal olarak bebekler çok meraklıdır ve çevrelerindeki her şeyi görmek isterler. Bu nedenle bebeklerin gözleri hızlı ve her yöne doğru hareket eder. İlk adımda belirli bir şeye odaklanmasını sağlamalısınız. Özellikle yukarıda onların göz hizasında olan bir şeye odaklanmasına yardımcı olmak yorgun düşmelerini ve daha çabuk uykuya dalmalarını sağlar.
İkinci tekniğin uygulanması da kolaydır. Bebeğinizin uykulu olması durumunda bu teknik daha iyi sonuçlar verir. Elinizi nazikçe ve dokunmadan bebeğin yüzünün üzerinden geçirerek başlayın. Yuvarlak hareketlerle etrafında dolaşmaya devam edin. Her seferinde aşamalı olarak daha yavaş bir şekilde uyuyana kadar bu hareketi tekrar edebilirsiniz.
Üçüncü teknik, beşiğin sallanmasına benzer bir yönelim bozukluğu hissi vererek çalışır. Kucağınıza aldığınız bebeğin poposuna elinizi koyun ve nazikçe kıpırdatmaya başlayın. Bu hareket sırasında kendinizi hafif bir şekilde sağa sola doğru hareket ettirin.
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