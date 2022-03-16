Anne sütünün önemi: Birçok hastalığı önlüyor!

Anne sütünün içinde yüksek oranda protein, yağ, demir, vitamin bulunuyor. Bebeklerin bağışıklığının korunması, kansızlığının önlenmesi için ilk 6 ay mutlaka anne sütü içerilmesi öneriliyor. Anne sütü bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişiminde en önemli yardımcı. Yapılan araştırmalara göre anne sütünü yeterli miktarda kullanan bebeklerin ileride şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha az olduğu öğrenildi. Diyetisyen Elif Bilgin Baş anne sütünün önemi hakkında bilgi verdi.

ÇOCUĞUN İHTİYAÇ DUYDUĞU TÜM MADDELER ANNE SÜTÜNDE BULUNMAKTADIR

Sabırsızlıkla beklediğimiz, Anne karnındaki dokuz aylık yolculuğunu tamamlayan, hayata merhaba dercesine gözlerini açan biricik yavrumuzu tabii ki en doğru şekilde beslemek isteriz. Yeni doğan bebeğimiz için en uygun ve doğru besin, anne sütüdür. Erken doğmuş bebek bile olsa, en ideal besin yine kendi annesinin sütüdür. Çünkü bebeğin o anda ihtiyaç duyduğu tüm maddeler, yalnızca kendi annesinin sütünde bulunmaktadır. Anne sütü, bebeğin sağlıklı olması, tüm besin ögeleri ihtiyaçlarını karşılaması, kolay sindirilebilir olması, enfeksiyonlara karşı koruyucu olması açısından yeri doldurulamaz mucizevi bir besindir. Anne sütünün yararlarını saymakla bitiremeyiz. Anne sütü sterildir, mikrop barındırmaz.

EMZİREN ANNELERİN BAZI KANSER HASTALIKLARINA YAKALANMA ORANI DÜŞÜK

Pek çok hastalığın (şeker hastalığı, şişmanlık, kalp-damar hastalığı v.b) oluşmasını önler. Bebeğin bedenen ruhen ve zekâ olarak gelişiminde çok önemlidir. Anne sütü vermek bebek dışında annenin kendi sağlığını koruması açısından da çok önemlidir. Emziren annelerde bazı kanser hastalıklarına yakalanma oranı çok düşüktür, kemik erimesi, kansızlık gibi durumlar daha az görülür. Anne sütünü arttırmak verimli olması sağlamak için; Bebekle anne doğumdan sonra aynı odada olmalı ve doğumdan sonraki ilk yarım-bir saat içinde emzirmeye başlanmalıdır. Emzirme süresince bebeğe hiçbir şey verilmemelidir. Bebeğin ilk aldığı, halk arasında ağız sütü de denilen ilk süt, çok besleyicidir, bebek az miktarlarda bile emse annenin süt üretimin artmasına çok yardımcı olur.

ANNE SÜTÜ 1.5-2 YAŞINA KADAR İÇİLEBİLİR

Tamamlayıcı besin dediğimiz ek besinlere 6 aydan sonra başlanmalıdır. Uygun besinlerle birlikte anne sütüne 1.5-2 yaşına kadar devam edilebilir. Ancak bebekler anne sütü ile beslendikleri dönemde de büyüme ve gelişme açısından mutlaka izlenmelidir. Annenin beslenme şekli ve alışkanlıkları anne sütünün miktarı ve genel bileşimini etkiler Annenin emzirme dönemine uygun, yeterli ve dengeli beslenmesi, dinlenmesi ve ruhsal yönden mutlu, huzurlu olması annenin sütünün verimli olması için çok önemlidir.



