Anne sütünün yetersiz gelmesi durumunda yapılması gerekenler nelerdir? Çözüm önerileri

Herhangi bir nedene bağlı olarak yeni anne olmuş kişilerin sütleri bebekleri için yetersiz olabilir. Bu durum geçici ya da sürekli olarak meydana gelebilir ve birçok kişi böyle bir durumu yaşayabilir. Ancak anne olan kişiler için çok kötü bir durum olarak değerlendirilen bu durum annede daha çok kaygı oluşturması nedeni ile de strese bağlı olarak sütün yetersiz olması durumunu destekleyebilir.

Anne sütünün yeteri kadar gelmemesi bebeğin yeterli beslenemeyeceği anlamına geldiği için anne sütü yetersizliği yeni anne olmuş kişiler için ciddi bir problem olarak kabul edilmektedir.

Böyle bir durum söz konusu olduğunda vakit kaybetmeden doktor ile iletişime geçilmeli ve doktorun uygun gördüğü yöntemler uygulanmalıdır. Öncelikle anne sütünün yetersiz olması durumunun hangi nedene ya da nedenlere bağlı olarak meydana geldiği doğru tespit edilmelidir. Ardından takip edilecek süreçte anne sütünün yetersiz gelmesi durumunda nasıl bir yöntem uygulanacağı ve hangi çözüme başvurulacağını saptamaktır. Bu da ancak doktor yönlendirmesi ile mümkün olabilmektedir.

Olası anne sütünün yetersiz gelmesi durumu nedenleri genelde şunlardır:

Bebeğin emzirme sıklığının az olması

Bebeği emzirirken alınan pozisyonun yanlış olması

Bebeği emzirme sırasında kullanılan yöntemin yanlış olması

Bebeğin emzirme sürecinde anne sütünü yeteri kadar emmemesi

Bazı durumlarda ve bazı kişiler için annenin aynı zamanda doğum kontrol hapları kullanılıyor olması

Bebeğin anne sütü ile birlikte mama ile de beslenmesi

Bebeğin istediği kadar anne sütünü emmesine engel olunması

Anne doğru, yeterli ve dengeli beslenmiyor olması

Anne sütünün yetersiz gelmesi durumunda yapılması gerekenler nelerdir?

Yeterince süt emememiş olan bebek bezini ıslatmak, sık ağlar ve huzursuz olur. Eğer anne sütünün bebek için yeterli olmadığından şüphe ediliyorsa bu durumdan emin olmak için bazı durumlara dikkat edilmelidir. Şu durumlar söz konusu ise anne sütü bebeğe yetersiz geliyor demektir:

Bebeğin olması gerektiği kiloda olmaması

Bebeğin gün içindeki sıvı ve katı dışkısını düzenli olarak yapmaması

Her ne kadar anne sütünün bebek için yetersiz olması endişe edilebilecek bir durum olarak kabul edilse de bir tedavisi olacağı için endişe etmek yerine vakit kaybetmeden doktora danışılması gereken bir durumdur. Anne sütünün yetersiz gelmesi çözüm önerileri genel olarak şu şekildedir: