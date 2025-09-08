KADIN

Anne sütünün yetersiz gelmesi durumunda yapılması gerekenler nelerdir? Çözüm önerileri

Yeni anne olmuş kişiler için bebeğin sağlığı, rahatı, keyfi son derece önemlidir. Her çiçeği burnunda annenin endişe ettiği bazı konular vardır ve hepsi bebekleri ile ilgilidir. Anne sütünün bebeğe yetersiz gelmesi de yeni anne olmuş kişilerin yaşayabileceği durumlardan biridir.

Ferhan Petek

Herhangi bir nedene bağlı olarak yeni anne olmuş kişilerin sütleri bebekleri için yetersiz olabilir. Bu durum geçici ya da sürekli olarak meydana gelebilir ve birçok kişi böyle bir durumu yaşayabilir. Ancak anne olan kişiler için çok kötü bir durum olarak değerlendirilen bu durum annede daha çok kaygı oluşturması nedeni ile de strese bağlı olarak sütün yetersiz olması durumunu destekleyebilir.

Anne sütünün yeteri kadar gelmemesi bebeğin yeterli beslenemeyeceği anlamına geldiği için anne sütü yetersizliği yeni anne olmuş kişiler için ciddi bir problem olarak kabul edilmektedir.

Böyle bir durum söz konusu olduğunda vakit kaybetmeden doktor ile iletişime geçilmeli ve doktorun uygun gördüğü yöntemler uygulanmalıdır. Öncelikle anne sütünün yetersiz olması durumunun hangi nedene ya da nedenlere bağlı olarak meydana geldiği doğru tespit edilmelidir. Ardından takip edilecek süreçte anne sütünün yetersiz gelmesi durumunda nasıl bir yöntem uygulanacağı ve hangi çözüme başvurulacağını saptamaktır. Bu da ancak doktor yönlendirmesi ile mümkün olabilmektedir.

Olası anne sütünün yetersiz gelmesi durumu nedenleri genelde şunlardır:

  • Bebeğin emzirme sıklığının az olması
  • Bebeği emzirirken alınan pozisyonun yanlış olması
  • Bebeği emzirme sırasında kullanılan yöntemin yanlış olması
  • Bebeğin emzirme sürecinde anne sütünü yeteri kadar emmemesi
  • Bazı durumlarda ve bazı kişiler için annenin aynı zamanda doğum kontrol hapları kullanılıyor olması
  • Bebeğin anne sütü ile birlikte mama ile de beslenmesi
  • Bebeğin istediği kadar anne sütünü emmesine engel olunması
  • Anne doğru, yeterli ve dengeli beslenmiyor olması

Anne sütünün yetersiz gelmesi durumunda yapılması gerekenler nelerdir?

Yeterince süt emememiş olan bebek bezini ıslatmak, sık ağlar ve huzursuz olur. Eğer anne sütünün bebek için yeterli olmadığından şüphe ediliyorsa bu durumdan emin olmak için bazı durumlara dikkat edilmelidir. Şu durumlar söz konusu ise anne sütü bebeğe yetersiz geliyor demektir:

  • Bebeğin olması gerektiği kiloda olmaması
  • Bebeğin gün içindeki sıvı ve katı dışkısını düzenli olarak yapmaması

Her ne kadar anne sütünün bebek için yetersiz olması endişe edilebilecek bir durum olarak kabul edilse de bir tedavisi olacağı için endişe etmek yerine vakit kaybetmeden doktora danışılması gereken bir durumdur. Anne sütünün yetersiz gelmesi çözüm önerileri genel olarak şu şekildedir:

  • Emzirme danışmanlığı ya da diğer adı ile laktasyon danışmanlığına başvurulabilir. Laktasyon danışmanı ile birlikte özellikle çalışan annelerin ya da sütünü sağarak saklamayı tercih eden annelerin süt sağma yöntemleri ve sütü saklama şartları hakkında rehberlik alınabilir.
  • Anne günde en az iki bardak süt içmelidir.
  • Annenin yorgun olması da süt oluşmasına engel olabileceği için anne yeterince dinlenmelidir.
  • Annenin gün içinde içmesi gerektiği tespit edilen miktarda su içmesi gerekir.
  • Anne sağlıklı ve dengeli beslenmelidir. Elma, incir, ayva gibi besleyici meyveler tüketilmelidir.
