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  4. Anne ve babası korku dolu gözlerle izledi! Alkollü şahıs eve gelir gelmez kendini yaktı!

Anne ve babası korku dolu gözlerle izledi! Alkollü şahıs eve gelir gelmez kendini yaktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 03:49 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesinde alkol aldığı iddia edilen bir kişi kendini yaktı.

Anne ve babası korku dolu gözlerle izledi! Alkollü şahıs eve gelir gelmez kendini yaktı!

Alınan bilgiye göre İçhisar Mahallesinde ikamet eden Mehmet Simavlı gece eve alkollü geldi.

Evde bulunan odun motorundan benzin alarak üzerine döken Mehmet Simavlı daha sonra kendini yaktı. O sırada evde bulunan annesi Şefika ve babası Sefer Simavlı su dökerek tutuşan kişiyi söndürmeye çalıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Simavlı, burada yapılan ilk muayenesinde vücudun yüzde 50'sinde yanık olduğu ve ikinci dereceden yanık teşhisi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (AA)

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Alkollü şahıs kendini yaktı Demirci Manisa Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi

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