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Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

25.10.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de madde bağımlısı olduğu öne sürülen Mutlu Ö. (38), anne ve babasını evde alıkoyarak, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2,5 saatte ikna edilen Mutlu Ö., hastanede tedaviye alındı.

Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

Olay, saat 07.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 7’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Mutlu Ö. henüz bilinmeyen nedenle babası M.Ö. ve annesi F.Ö. ile tartıştı. Evin kapısını kilitleyerek anne ve babasını çıkarmayan Mutlu Ö., ardından oturma odasının penceresine geçip, intihara kalkıştı.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis, Mutlu Ö.’yü ikna etmeye çalıştı. İtfaiye de Mutlu Ö.’nün atlama ihtimaline karşı şişme branda kurdu. Mutlu Ö.’nün ikna olmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

2,5 SAATİN SONUNDA İKNA EDİLDİ

Ekipler Mutlu Ö.’yü ikna etmek için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından Mutlu Ö. ikna edildi. Sağlık ekibi tarafından müdahale edilen Mutlu Ö. ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Kayseri
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