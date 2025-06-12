Anneler dikkat! Yazın çocuklarda bu hastalık görülebilir! 'Gastroenterit' tehlikesi: "Tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabilir"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Rıza Namlı bulantı, kusma ve ishalle kendini gösteren hastalığın, özellikle bebeklerde ve bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda ciddi sıvı kaybına yol açabileceğini belirtti.

"ENFEKTE KİŞİLERLE TEMASLA BULAŞIR"

Dr. Namlı, mide ve bağırsak iltihabı şeklinde gelişen gastroenteritin halk arasında mide gribi olarak bilindiğini ifade etti. Namlı, "Hastalığın en yaygın nedeni rota ve norovirüslerdir. Bu virüsler genellikle kontamine su ve gıdalar yoluyla ya da enfekte kişilerle temasla bulaşır."

"SIVI KAYBI TEDAVİ EDİLMEDİĞİNDE ÇOCUKLAR İÇİN ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Bağışıklığı düşük çocuklarda ise hastalık çok daha ağır seyredebilir. Eğer çocuk ağızdan sıvı alamıyor, idrarı azalmışsa veya ateşi düşmüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Çünkü sıvı kaybı tedavi edilmediğinde çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurabilir" dedi.

HİJYEN EKSİKLİĞİNE DİKKAT!

Hastalık sürecinde çocukların az ve sık beslenmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Namlı, "Yoğurt çorbası, haşlanmış patates, pirinç ve muz gibi hafif yiyecekler tercih edilmeli. Şekerli, yağlı ve baharatlı gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Gastroenterit vakalarının önemli bir kısmı hijyen eksikliğinden kaynaklanabilir. Tuvalet sonrası ellerin mutlaka sabunla yıkanması gerekiyor. Ayrıca çocukların ortak oyuncak ve eşyaları kullanmadan önce dezenfekte edilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır