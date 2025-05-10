Anneler Günü ne zaman 2025? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? Anneler günü hangi gün? Anneler günü hediye önerileri ve tarihçesi...

Anneler Günü çok araştırılıyor. Hayatımızdaki en değerli varlık olan annelerimizi onurlandırmak için her yıl büyük bir heyecanla kutlanıyor. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman? Bu özel gün bu pazar mı kutlanacak? Anneler Günü’nün tarihçesi nedir?

ANNELER GÜNÜ 2025 NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

Anneler Günü, 2025 yılında 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Bugün, Mayıs ayının ikinci pazarına denk geliyor. Yani, annelerimizi sevgiyle kucaklamak için sadece birkaç gün kaldı.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü’nün kökeni, antik çağlara kadar uzanıyor. Antik Yunan ve Roma’da, doğurganlık tanrıçalarına adanmış festivaller düzenlenirdi. Orta Çağ Avrupası’nda ise “Anneler Pazarı” adıyla, kilise ziyaretleri ve aile buluşmalarıyla anneler anılırdı.

Modern Anneler Günü ise Amerika’da doğdu. 19. yüzyılda Ann Reeves Jarvis, annelerin toplumsal rollerine dikkat çekmek için “Anneler Günü İş Kulüpleri” kurdu. Jarvis’in kızı Anna, annesinin vefatından sonra bu geleneği devam ettirmek istedi. 1908’de Batı Virginia’da ilk resmi Anneler Günü anma etkinliğini düzenledi. Anna’nın çabaları sonucu, 1914’te ABD Başkanı Woodrow Wilson, Mayıs ayının ikinci pazarını resmi olarak “Anneler Günü” ilan etti.

Türkiye de dahil birçok ülke, bu tarihi benimseyerek kutlamalara başladı. Ancak bazı ülkeler farklı tarihlerde Anneler Günü’nü kutlar; örneğin, İngiltere’de Paskalya’dan üç hafta önce bir pazar günü bu özel gün kutlanır.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Anneler Günü’nde annelerimize sevgimizi göstermek için hediyeler büyük anlam taşır.

Kişiselleştirilmiş Hediyeler: İsim yazılı takılar, fotoğraf albümleri veya el yapımı kartlar.

Bakım ve Rahatlama: Spa günü, masaj setleri veya kaliteli cilt bakım ürünleri.

Deneyim Hediyeleri: Birlikte geçirilecek bir akşam yemeği, tiyatro bileti veya doğa gezisi.

Klasik Seçenekler: Çiçek buketleri, çikolata veya annelerin zevkine uygun kıyafetler.

Hediyenin maddi değeri değil, içindeki sevgi önemlidir. Annenize sarılıp onunla vakit geçirmek, en güzel hediye olabilir.